Кандидат на должность постпреда США в ООН: России нельзя доверять

Никки Хейли заявила, что Россия совершила "ужасные преступления"

Кандидат на должность посла США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, заявил, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма. Об этом он сказала во время слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры, сообщает УНИАН.

"Россия будет продолжать занимать передовые позиции по многим вопросам, с которыми нам придется иметь дело. Но я скажу вам, что Россия сейчас пытается показывать свои мышцы. Это то, что они делают. И я считаю, что мы всегда должны быть осторожными. Я не думаю, что мы можем доверять им ", - отметила Хейли.

При этом она подчеркнула, что Россия несомненно совершила "ужасные преступления", если принимать во внимание ситуацию в Сирии.

Также Хейли обратила внимание на сотрудничество России с Ираном, но не уточнила деталей.

"И я думаю, что в ответ мы должны быть очень устойчивыми и покажем им, какой будет эта новая администрация. И это будет Америка, которая демонстрирует именно то, что отстаивает, что поддерживает, против чего выступает", - заявила Хейли.

Она добавила, что России надо показать, каким образом США будут продолжать реализовывать эту политику. "И я считаю, что нам надо дать им понять, что мы не поддерживаем то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии", - заявила Хейли.

При этом она отметила, "мы также собираемся сказать, что нуждаемся в их помощи в ситуации с Исламским государством в Сирии и Ираке и в связи с другими угрозами, которые все мы разделяем, по которым мы должны двигаться дальше".

Ранее кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия.

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