Меркель, Олланд и Путин по телефону обсудили ситуацию в Украине

Меркель, Олланд и Путин поговорили по телефону и обсудили ход реализации минских соглашений с учетом итогов нормандской встречи в Берлине в 2016 году

Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ход реализации минских соглашений с учетом итогов нормандской встречи в Берлине 19 октября 2016 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Франции.

Олланд подчеркнул, что договоренность о прекращении огня, которая была достигнута в Минске 24 декабря, "осуществляется заслуживающим доверия образом".

Он также напомнил о необходимости добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности по вопросу освобождения заложников и восстановления водоснабжения.

Президент Франции подчеркнул, что минские соглашения "остаются единственным средством мирного урегулирования кризиса в Украине, а нормандский формат с этой точки зрения, остается наиболее необходимым средством, чтобы воплотить их, а также наиболее полноценным инструментом по всему наборов вопросов, начиная с вопросов безопасности и политики".

Отмечается также, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и вопросы, связанные с ней.

На сайте канцлера Германии указано лидеры договорились, "что Германия, Франция, Россия и Украина продолжат общение в нормандском формате с целью мирного урегулирования конфликта".

"Переговоры будут включать в себя стабилизацию пока еще хрупкого перемирия, реализация неразрешенных правовых вопросов, и, как предусмотрено в минских соглашениях, обмен всех заключенных", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, на сайте Кремля было отмечено, что во время разговора Путина с Меркель и Олландом "была выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса".

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