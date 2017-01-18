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Обама назвал главную причину введения санкций против России

18.01.2017 22:49
Во время своей итоговой пресс-конференции президент Барак Обама отметил, что санкции против РФ были введены из-за вторжения в Украину
Обама назвал главную причину введения санкций против России
Барак Обама (фото - EPA)

США ввели санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова и военного вторжения в Украину. Об этом президент Барак Обама заявил на своей последней пресс-конференции.

Президент США отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном осложнились из-за возвращения России к враждебной политике по отношению к США. "Кульминацией стало вторжение России в Крым и части Украины", - приводит словам Обамы Голос Америки.

"Мы наложили санкции не из-за ядерного вооружения (России, - ред.), а в защиту независимости суверенитета отдельной страны. На Украину посягнула, использовав силу, Россия. Это не мы так решили. Это оценка всего международного сообщества. Россия продолжает оккупировать территорию Украины и вмешивается в украинские дела и поддерживает своих военных марионеток, которые нарушают международные нормы", - подчеркнул президент.

"Я сказал россиянам, что как только они прекратят это, санкции будут сняты", - подчеркнул Обама.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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