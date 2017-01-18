Обама - Трампу: Санкции связаны с Украиной, не с ядерным оружием

Во время своей итоговой пресс-конференции Обама прокомментировал идею Трампа о сделке с РФ - ядерное оружие в обмен на санкции

США ввели санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова и войны в Донбассе. Об этом президент Барак Обама заявил на своей последней пресс-конференции.

Президент США отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном осложнились из-за возвращения России к враждебной политике по отношению к США.

"Кульминацией стало вторжение России в Крым и части Украины", - заявил Обама.

"Мы наложили санкции не из-за ядерного вооружения (России, - ред.), а в защиту независимости суверенитета отдельной страны. На Украину посягнула, использовав силу, Россия. Это не мы так решили. Это оценка всего международного сообщества. Россия продолжает оккупировать территорию Украины и вмешивается в украинские дела и поддерживает своих военных марионеток, которые нарушают международные нормы", - подчеркнул президент.

"Я сказал россиянам, что как только они прекратят это, санкции будут сняты", - подчеркнул Обама.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предположил, что ослабление санкций против путинской России можно было бы связать с новым соглашением о сокращении ядерных арсеналов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.