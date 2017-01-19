В МИД рассказали, кто будет представлять Украину в суде ООН

Заместитель министра иностранных дел назвала компанию, которая будет представлять интересы Украины в суде ООН по иску против России

Интересы Украины в Международном суде ООН по иску против России будет представлять международная юридическая компания Covington & Burling. Об этом в эфире Еспресо.tv сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, поиск юристов для защиты интересов Украины в судебных инстанциях начался еще 2014 году.

"Конечно, наши возможности были очень ограниченными, и они и остаются ограниченными, но мы получили поддержку со стороны правительства и смогли провести необходимое финансирование для того, чтобы найти юристов, для того, чтобы работать с наиболее профессиональными юристами", - сказала Зеркаль.

Также она сообщила, что работа над обращением Украины в Международный суд ООН длилась более 2,5 лет.

Предварительно с российской стороной происходил обмен дипломатическими нотами, которых было более 60.

Также, по словам Зеркаль, с россиянами было проведено 5 раундов переговоров о финансировании терроризма, и три раунда переговоров по расовой дискриминации.

Covington & Burling является престижной международной юридической фирмой с офисами в Пекине, Брюсселе, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сеуле, Шанхае, Силиконовой долине и в Вашингтоне, округ Колумбия. Фирма консультирует транснациональные корпорации, а также ведет судебные процессы по проблемам государственной политики.

16 января президент Петр Порошенко поручил МИДу передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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