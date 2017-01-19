Не ходят на работу: кому из депутатов Рады пора сдавать мандат

Сегодня Рада не смогла собрать кворум - депутаты не пришли на работу. ЛІГА.net приводит список нардепов, которые по каким-то причинам не голосовали

Сегодня депутаты коалиции не смогли дважды собрать кворум для работы. С самого утра практически все вопросы, которые выносились на голосование, проваливались. Большинство депутатов просто не пришли в сессионный зал.

В итоге спикер парламента Андрей Парубий перенес работу на вечер, рассчитывая, что депутаты соберутся в зале. Однако сигнальное голосование вечером показало: депутаты работать не хотят.

ЛІГА.net приводит распечатку с сайта Верховной Рады, где указано, кто из депутатов голосовал "за" продолжение работы на сигнальном голосовании, а кто по каким-то причинам не нажал кнопку или отсутствовал в парламенте.

В целом во время сигнального голосования проголосовали "за" только 167 депутатов.



Из внефракционных голос "за" работу отдали 11 депутатов из 48. Из Оппоблока "за" работу проголосовали 13 депутатов из 43. Из Самопомощи "за" проголосовали лишь 16 депутатов из 26. Из группы Видродження - 7 "за" из 24-х депутатов.



Из фракции Олега Ляшко - 14 "за" из 21. Из фракции Батькивщина - 6 "за" из 20 депутатов. Из группы Воля народа - лишь 1 депутат из 18.

Среди прочих, не голосовали депутаты: Игорь Кононенко, Сергей Лещенко, Игорь Луценко, Ольга Богомолец, Мустафа Найем (от БПП); Михаил Гаврилюк, Антон Геращенко, Сергей Пашинский (от НФ); Юлия Тимошенко, Тарасюк, Сергей Власенко, Соболев (Батькивщина); Ирина Сысоенко, Наталия Веселова, Татьяна Острикова (Самопомощь); Оксана Корчинская, Дмитрий Линько, Денис Силантьев (РПЛ); Евгений Бакулин, братья Добкины, Вадим Новинский (Оппоблок); Владимир Парасюк, Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий (внефракционные).

Как голосовали депутаты Блока Петра Порошенко:







Народный фронт:





Батькивщина:





Партия Олега Ляшко:





Самопомич:





Видродження:





Воля народу





Оппоблок:





Внефракционные:





Читайте также: Новинский проигнорировал Раду ради крещения с Онуфрием: фото

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.