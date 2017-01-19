В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

Спецпредставитель главы ОБСЕ и глава СММ ОБСЕ в Украине заявляют об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины

После периода относительного спокойствия на востоке Украины в период рождественских праздников безопасность жителей Донецкой и Луганской областей вновь оказалась под угрозой. Об этом заявили спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, говорится на сайте ОБСЕ.

Сайдик подчеркнул ключевую важность обеспечения безопасности как необходимого условия в продвижении политических, гуманитарных и экономических вопросов. "Стороны должны обеспечивать безопасность, чтобы избежать серьезных последствий для населения на востоке Украины", - заявил он.

Апакан заявил, что ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях ухудшается. "Стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения", - отметил он.

По его словам, наблюдатели зафиксировали значительное увеличение применения оружия, запрещенного минскими соглашениями, в том числе реактивных систем залпового огня и другой артиллерии.

В конце декабря 2016 года вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявили, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после вступление в силу.

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