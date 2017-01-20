Полгода со дня убийства Шеремета: детали расследования - СМИ

За шесть месяцев не установлены ни убийцы, ни заказчики преступления

Сегодня, 20 января, исполняется полгода со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Следствие до сих пор так не установило убийц и заказчиков, сообщает Украинская правда.

"Генпрокурор Юрий Луценко держит расследование на контроле, о нем информируют президента Петра Порошенко . Такая информация следует из ответов на запросы УП Нацполиции и Генеральной прокуратуры", - отмечается в сообщении.



Издание также направляло запросы в СБУ и Администрацию президента, но эти ответов также нет.





В Нацполиции сообщили, что "расследование в вышеуказанном уголовном производстве продолжается, и на данном этапе разглашение сведений негативно повлияет на результаты его проведения".



В то же время в Генпрокуратуре на запрос УП сообщили, что расследование находится на контроле генпрокурора.





"О ходе досудебного следствия систематически информируется президент", - сказано в ответе.



Издание отмечает, что в обоих ответах на запрос нет реакции на вопрос о том, завершены ли все экспертизы ФБР, или уже есть результаты и были ли они полезными.





В ответе ГПУ лишь отмечается, что "к проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР".



"В то же время, существует огромное количество судебных решений, которые предоставляют Нацполиции доступ к информации мобильных операторов", - говорится в сообщении.



В одном из решений суда отмечается, что был проведен анализ технической информации по соединениям абонентов мобильных операторов на месте совершения убийства Шеремета и по месту жительства и его работы (Шеремет работал в Украинской правде и радио Вести , - ред) .



"Установлены абоненты и терминалы мобильных систем связи, пользователи которых могут быть причастны к совершению данного преступления", - отмечается в решении суда, в котором Нацполиция приводит большой перечень номеров телефонов, к которым суд впоследствии дал им доступ.





