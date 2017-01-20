Полгода со дня убийства Шеремета: детали расследования - СМИ
Сегодня, 20 января, исполняется полгода со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Следствие до сих пор так не установило убийц и заказчиков, сообщает Украинская правда.
Издание также направляло запросы в СБУ и Администрацию президента, но эти ответов также нет.
В то же время в Генпрокуратуре на запрос УП сообщили, что расследование находится на контроле генпрокурора.
Издание отмечает, что в обоих ответах на запрос нет реакции на вопрос о том, завершены ли все экспертизы ФБР, или уже есть результаты и были ли они полезными.
"В то же время, существует огромное количество судебных решений, которые предоставляют Нацполиции доступ к информации мобильных операторов", - говорится в сообщении.
В одном из решений суда отмечается, что был проведен анализ технической информации по соединениям абонентов мобильных операторов на месте совершения убийства Шеремета и по месту жительства и его работы (Шеремет работал в Украинской правде и радио Вести , - ред) .
"Установлены абоненты и терминалы мобильных систем связи, пользователи которых могут быть причастны к совершению данного преступления", - отмечается в решении суда, в котором Нацполиция приводит большой перечень номеров телефонов, к которым суд впоследствии дал им доступ.
13 января сообщалось, что заместитель и.о. главы Национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что продолжается расследование убийства Шеремета.
20 декабря спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная полиция получила весь комплекс помощи от международных партнеров в деле об убийстве Шеремета.
18 ноября сообщалось, что исполнители убивства Шеремета специально сделали информационный вброс о том, что якобы и.о. главы Нацполиции Вадим Троян причастен к организации наружного наблюдения за ним.
23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.
6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.
20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.
Он скончался в карете скорой помощи.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.
Позже советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что следствие рассматривает шесть версий причин убийства журналиста.
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