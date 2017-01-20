СНБО: Украина и Британия усилят сотрудничество в военной сфере

Секретарь СНБО Турчинов и госсекретарь Великобритании по обороне Фэллон выступили за усиление сотрудничества в военно-технической сфере

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон выступили за усиление украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО по итогам встречи Турчинова с Фэллоном.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и углублению украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам Турчинова, блокирование поставок летального оружия Украине или технологий его производства "мы считаем стратегической ошибкой". "Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что Великобритания всегда поддерживала Украину, "за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень".

Фэллон заявил, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине.

"Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества", - сказал он.

В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Донбассе и попытки России увеличить свое влияние на мировой арене путем дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Турчинов подчеркнул, что ситуация в мире требует последовательной и твердой позиции по противодействию терроризму и военной агрессии для восстановления системы коллективной безопасности.

Фэллон заверил, что позиция Великобритании по санкционному давлению на Россию остается неизменной: санкции должны оставаться до полного выполнения достигнутых в Минске договоренностей.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина будет переходить на стандарты НАТО, "но уже на стандарты, которые ВСУ адаптируют с учетом боевого опыта".

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