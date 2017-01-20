Суд дал разрешение на заочное расследование против Януковича

Печерский суд дал разрешение на проведение в отношении Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования

Печерский суд Киева рассмотрел ходатайство Главной военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение относительно беглого экс-диктатора Виктора Януковича процедуры специального досудебного расследования по делу о государственной измене.

Заслушав мнение сторон, суд удовлетворил это ходатайство. Соответсвующее решение приняла следственный судья Кристина Тарасюк.

В ходе заседания, которое длилось 12 часов, защита Януковича подала около трех десятков ходатайств, большинство из них были отклонены судом. Среди них - о допросе президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и других.

Адвокаты также настаивали на отсутствии состава преступления по части государственной измены в действиях их подзащитного.

В свою очередь представители военной прокуратуры заявили о достаточном количестве доказательств вины бывшего диктатора.

Генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Facebook анонсировал, что заочный судебный процесс начнется в феврале.

"В феврале мы начнем и сам судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказание предателю. Отдельная благодарность устойчивости судьи и прокурорам, которые в ходе 15-часового заседания работали на закон и справедливость", - отметил глава ГПУ.

28 ноября 2016 года генпрокурор Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.

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