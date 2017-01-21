Чалый: Поговорил с Трампом, чтоб Украина не осталась вне внимания

Посол Украины положительно оценил разговор с президентом Трампом, который состоялся за два дня до инаугурации

Посол Украины в США Валерий Чалый во время прединаугурационных мероприятий поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Укринформ.



Чалый отметил, что говорил с 45-м президентом об отношениях США и Украины и разговор прошел в положительном ключе.



"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украина не осталася вне его внимания", - сказал посол.



До этого был разговор Трампа с президентом Петром Порошенко и Чалый пояснил, что его общение было в развитие этого диалога.

При этом посол сказал, что не может рассказать суть разговора.



Ключевая задача Украины - обеспечить прямой контакт на высшем уровне, отметил Чалый, и посольство уже подготовило список вопросов, по которым Украина хотела бы развивать сотрудничество в сферах взаимных интересов с США.



По словам дипломата, на инаугурации он также говорил со многими ключевыми фигурами новой администрации Белого дома.

Ранее Чалый сообщил, что прорабатывается возможность встречи Порошенко с Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале.

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