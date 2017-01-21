Чалый: Поговорил с Трампом, чтоб Украина не осталась вне внимания
Посол Украины в США Валерий Чалый во время прединаугурационных мероприятий поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Укринформ.
Чалый отметил, что говорил с 45-м президентом об отношениях США и Украины и разговор прошел в положительном ключе.
"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украина не осталася вне его внимания", - сказал посол.
До этого был разговор Трампа с президентом Петром Порошенко и Чалый пояснил, что его общение было в развитие этого диалога.
При этом посол сказал, что не может рассказать суть разговора.
Ключевая задача Украины - обеспечить прямой контакт на высшем уровне, отметил Чалый, и посольство уже подготовило список вопросов, по которым Украина хотела бы развивать сотрудничество в сферах взаимных интересов с США.
По словам дипломата, на инаугурации он также говорил со многими ключевыми фигурами новой администрации Белого дома.
Ранее Чалый сообщил, что прорабатывается возможность встречи Порошенко с Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале.
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