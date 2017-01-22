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Геращенко подтвердил, что на него готовилось покушение

22.01.2017 13:50
Депутат Антон Геращенко подтвердил заявление советника главы МВД Зоряна Шкиряка о том, что покушение готовилось на Геращенко
Геращенко подтвердил, что на него готовилось покушение
Антон Геращенко

Народный депутат Антон Геращенко подтвердил, что на него готовили покушение, которое удалось предотвратить Службе безопасности. Об этом Геращенко сообщил у себя в Facebook.

"20 января 2017 года - мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство", - написал он.

"Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения Альфа, чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днем, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", - написал Геращенко.

По его словам, факт, что он был избран спецслужбами РФ мишенью для теракта, говорит о том, что его деятельность правильная. "Хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект Миротворец, который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет", - добавил депутат.

Геращенко также сообщил, что вчера Шевченковский суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на его жизнь сроком на два месяца, без права внесения залога.

Он отметил, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован "властями" оккупированного Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины.

Согласно ст. 112 УК Украины подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения. "Подозреваемые в организации моей ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со Российской Федерации", - подчеркнул Геращенко.

Вчера, 21 января, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.

Сегодня, 22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была контртеррористическая деятельность сайта Миротворец.

Читайте также: СБУ опубликовала переговоры исполнителей покушения на депутата

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ЛIГАБiзнесIнформ
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