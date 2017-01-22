Геращенко подтвердил, что на него готовилось покушение

Депутат Антон Геращенко подтвердил заявление советника главы МВД Зоряна Шкиряка о том, что покушение готовилось на Геращенко

Народный депутат Антон Геращенко подтвердил, что на него готовили покушение, которое удалось предотвратить Службе безопасности. Об этом Геращенко сообщил у себя в Facebook.

"20 января 2017 года - мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство", - написал он.

"Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения Альфа, чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днем, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", - написал Геращенко.

По его словам, факт, что он был избран спецслужбами РФ мишенью для теракта, говорит о том, что его деятельность правильная. "Хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект Миротворец, который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет", - добавил депутат.

Геращенко также сообщил, что вчера Шевченковский суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на его жизнь сроком на два месяца, без права внесения залога.

Он отметил, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован "властями" оккупированного Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины.

Согласно ст. 112 УК Украины подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения. "Подозреваемые в организации моей ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со Российской Федерации", - подчеркнул Геращенко.

Вчера, 21 января, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.

Сегодня, 22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была контртеррористическая деятельность сайта Миротворец.

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