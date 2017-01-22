Аваков прокомментировал предотвращение покушения на Геращенко

По словам министра внутренних дел, предотвращение этого покушения - это один из многочисленных эпизодов, над которыми работает СБУ и Нацполиция

Покушение на народного депутата Антона Геращенко было спланировано вне пределов Украины. Об этом у себя в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - написал Аваков.

Министр отметил, что задержанные по подозрению в покушении "продолжают цепь задержаний последнего времени подосланных киллеров по ряду дел", которые сейчас разрабатывает Нацполиция.

Вопрос обнародования этих материалов сейчас обсуждается в органах расследования, подчеркнул глава МВД.

21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.

Сегодня, 22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была деятельность сайта Миротворец. Позже сам Геращенко подтвердил это.

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