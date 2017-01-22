Аваков прокомментировал предотвращение покушения на Геращенко
Покушение на народного депутата Антона Геращенко было спланировано вне пределов Украины. Об этом у себя в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - написал Аваков.
Министр отметил, что задержанные по подозрению в покушении "продолжают цепь задержаний последнего времени подосланных киллеров по ряду дел", которые сейчас разрабатывает Нацполиция.
Вопрос обнародования этих материалов сейчас обсуждается в органах расследования, подчеркнул глава МВД.
21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.
Сегодня, 22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была деятельность сайта Миротворец. Позже сам Геращенко подтвердил это.
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