СМИ: Сотрудник госохраны рассказал, с кем Янукович бежал в РФ

Согласно показаниям сотрудников УГО, охранявших Януковича, Украину он покинул в компании Полежай, экс-главы ГПУ Пшонки и экс-главы МВД Захарченко

В субботу, 21 января, в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело по обвинению в госизмене беглого экс-диктатора Виктора Януковича, зачитали протоколы опроса свидетелей.

Согласно показаниям сотрудников УГО, которые охраняли Януковича, Украину он покинул 23 февраля 2014 года в компании Любови Полежай, которую считают его гражданской супругой, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и экс-главы МВД Виталия Захарченко, передает Цензор.net.

Из Киева Янукович вылетел на вертолете. Для отвлечения внимания также был запущен президентский автомобильный кортеж. "Примерно в 23:00 21 февраля 2014 года я услышал по радиосвязи, что Янукович вылетел из Межигорья в неизвестном мне направлении. Примерно в 00:00 я получил указание выехать в Харьков в составе передовой группы", - рассказал свидетель.

Из Харькова, согласно показаниям свидетеля, экс-диктатор отправился в Запорожскую область. Далее из показаний следует, что из Запорожской области в Крым Януковича вывозил российский спецназ. На полуострове Януковича уже ждали Пшонка и Захарченко.

"Утром нам сообщили, что надо собираться. Мы подъехали к самолету типа АН-26. На борту самолета уже находились Янукович, Полежай, Захарченко, Пшонка, Кобзарь и неизвестная группа лиц. 10 вооруженных мужчин", - отметил представитель госохраны.

"Из Крыма Янукович с соратниками вылетели в Россию, но затем борт зачем-то вернулся обратно в Крым. Возможно, "семью" Янукович оставил в РФ, а в Крым вернулся уже один с охраной, так как фамилии Полежай, Пшонка и Захарченко свидетель больше не упоминает", - отмечает издание.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.



15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.



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