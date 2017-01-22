Сенат рассмотрит законопроект о запрете снятия санкций против РФ

В случае принятия закона, Трамп не сможет снять санкции с Российской Федерации

На рассмотрение Сената будет внесен законопроект о запрете снятия санкций против Российской Федерации президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сенатор от демократов Чак Шумер, передает ABCNews.

Законопроект будет внесен на следующей неделе.

По словам сенатора, соответствующий проект закона создан в ответ на заявления администрации Трампа о возможности снятия санкций в обмен на сокращение ядерных программ.

"Для нас отмена санкций, учитывая, что Россия сделала в Украине и угрожала странам Балтии, и теперь они явно пытались вмешаться в наши выборы - имело это эффект или нет - это угроза, с которой мы никогда не сталкивались в американской истории", - заявил Шумер.

14 января Трамп заявил, что может отменить санкции против Российской Федерации в том случае, если сотрудничество с РФ будет полезным.

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