В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ, в среду обсудят Украину

По предварительным данным, проект документа ПАСЕ о работе демократических институтов в Украине после Революции достоинства комплиментарный для Киева

Сегодня, 23 января, в Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет рассмотрен "украинский вопрос". Об этом сообщает Европравда.

В сессии примут участие делегации от всех государств-членов СЕ, за исключением РФ. Депутаты государства-агрессора отказались от участия в работе ПАСЕ и не прислали перечень своих представителей в составе организации.

Такой ход, отмечает источник, дает путинской России возможность формально избежать продления санкций, так как в отсутствие представителей российской делегации Ассамблея не имеет возможности лишить их права голоса.

Ранее в повестку сессии ПАСЕ был внесен пункт об обсуждении мониторингового отчета о функционировании демократических институтов в Украине.

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Доклад будет зачитан и обсужден в среду, 25 января. До этого времени депутаты должны зарегистрировать поправки к проекту документа.

Как пишет издание, предварительный проект документа ПАСЕ - "весьма комплиментарный для Киева", он подчеркивает достижения Украины после Революции достоинства.

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