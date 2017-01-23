Дефицит кадров: у 12 судей окружного суда Киева - 16 тысяч дел

В столичном окружном админсуде сетуют на катастрофический дефицит судей с полномочиями и надеются на принятый недавно закон о Высшем совете правосудия

В прошлом году на рассмотрении судей Окружного административного суда Киева было почти 32,5 тысячи производств, из которых на январь 2017-го было рассмотрено менее половины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной того, что множество производств осталось без внимания, в ОАСК называют недоукомплектованность ведомства судьями.

"В прошлом году только у 17 из 49 судей были полномочия. В этом году существенно увеличится нагрузка на судей, которые имеют полномочия осуществлять правосудие. В прошлом году, например, каждый судья ежемесячно рассматривал 120-200 дел. Сейчас эти цифры могут существенно возрасти, поскольку состав действующих судей сократился почти вдвое", - пояснили в суде.

Сегодня, 23 января, у пяти судей ОАСК закончились полномочия. При этом более 3500 производств, рассмотренных судьями в связи с нагрузкой и окончанием полномочий, будут направлены на повторное автоматизированное распределение. В марте заканчиваются полномочия еще одного судьи.

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Как утверждают в ОАСК, сложилась "типичная для судов" ситуация, которая "непосредственно влияет на сроки рассмотрения дел".

"Длительное не назначение судей на должности бессрочно привело к накоплению дел и несоблюдению сроков их рассмотрения. В результате граждане, обратившиеся в суд, вынуждены первое судебное заседание ждать не одну неделю, и месяцами - решения дела по существу. В прошлом году судьи слушали днем по 30 дел, а в этом году нагрузка еще увеличится", - посетовал председатель ОАСК Павел Вовк.

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После окончания полномочий пяти судей у каждого из оставшихся судей на рассмотрении будет более 1500 производств, отметил он. "Это цифры только на январь 2017 года. Надеюсь, после вступления в силу закона о Высшем совете правосудия процесс назначения судей активизируется, ускорится рассмотрение дел", - подытожил Вовк.

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