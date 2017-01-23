Геращенко: Убийство Павла Шеремета было организовано в РФ

По словам Геращенко, убийство журналиста Шеремета в июле 2016 года было организовано диверсионно-террористическим центром на территории РФ

Следствие рассматривает версию организации убийства журналиста Павла Шеремета диверсионно-террористическим центром в Российской Федерации. Об этом сообщил сегодня на брифинге народный депутат Антон Геращенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года был направлен, нацелен и реализован из того же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", - сказал он.

Геращенко сообщил, что Служба безопасности и Нацполиция изучают детали покушения на него и возможной связи участников покушения с убийством Шеремета.

"Явно видно, что почерк убийства Павла Шеремета и покушения на меня был один и тот же. И там, и там была подкладка мины под автомобиль. И там, и там она должна была сдетонировать, когда автомобиль поедет", - отметил Геращенко.

По словам Геращенко, покушение на него, предотвращенное СБУ, является одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, который создан на территории РФ.

Задача центра, по словам Геращенко, задействовать исключительно граждан Украины, как правило, с уголовным прошлым, и прошедших обработку российской пропагандой с тем, чтобы они организовывали преступления на территории Украины.

21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата. 22 января сам Геращенко заявил, что что депутат, покушение на убийство которого предотвратила СБУ - это он.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года, когда был взорван автомобиль Алены Притулы, в котором находился Шеремет.

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