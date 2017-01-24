У границы с Украиной Россия формирует дивизию в 10 тысяч солдат

В Ростовской области России неподалеку от границы с Украиной формируется новая дивизия численностью 10,5 тысяч солдат. Об этом на брифинге сообщил врио начальника Управления верификации Генштаба Минобороны ВСУ полковник Владислав Пономарев по результатам инспекции, проведенной 16-19 января, передает корреспондент ЛІГА.net.

Пономарев отметил, что РФ игнорирует многочисленные обращения европейской общественности по проведению на своей территории внеквотных проверок по Венскому документу.

"В результате проведения инспекции установлено, что на территории Ростовской области формируется 150-ая мотострелковая дивизия. Наличие вблизи границы с Украиной этого формирования в количестве 10,5 тысяч военнослужащих не добавляет гарантий безопасности нашему государству. Наоборот, представляет потенциальную угрозу", - сказал он.

Военный также подчеркнул, что по Венскому документу Россия должна была бы сообщить другим странам-участницам о создании нового вооруженного формирования. То, что она этого не сделала, официальный Киев считает грубым нарушением положений Венского документа.

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Руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая 16-19 января проводила проверку в Ростовской области, полковник Алексей Вершигора сообщил, что в состав группы ходили представители Канады и Дании. Он также рассказал, что уже сформирован штаб 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа РФ в населенном пункте Персиановский вблизи города Новочеркасск, что в 50 км от границы с Украиной. Там сформированы подразделения боевого и тылового обеспечения, разведбатальон, батальон связи, батальоны материально-технического обеспечения.

"По информации российской стороны, дивизия должна быть сформирована до конца 2017 года... Готовность зданий - 90%. Это новые военные городки, которые строятся с нуля. Срок их готовности - до конца 2017 года", - отметил Вершигора.

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Вершигора отметил, что во время инспекции Россия ограничила зону вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной.

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