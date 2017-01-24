В СБУ напомнили, кто уполномочен заниматься заложниками

Как отметили в ведомстве, официальными данными о заложниках и пропавших без вести в зоне АТО располагает объединенный центр при СБУ

Объединенный центр помощи в освобождении пленных при Службе безопасности Украины официально уполномочен на деятельность по освобождению заложников и поиску без вести пропавших в зоне АТО. Об этом говорится в заявлении центра, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

Как отметили в спецслужбе, в соцсетях в который раз обнародованы списки лиц, удерживаемых в заложниках у боевиков и пропавших без вести в районе проведения АТО.

"Предварительно проведенный СБУ анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные являются некорректными и несоответствующими действительности. Сверка обнародованных списков с официальными данными Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО ни разу не осуществлялась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центром в очередной раз создан и ведется учет военнослужащих и гражданских лиц, противоправно лишенных свободы или пропавших без вести в зоне АТО, начиная с 7 апреля 2014 года. Сведения о пострадавших лицах вносятся в данный учет на основании соответствующих обращений их близких и родных, сообщений должностных лиц, общественных организаций, СМИ, а также по результатам обмена информацией с субъектами борьбы с терроризмом.

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"По данным учета, по состоянию на 28.11.2016 в заложниках у незаконных вооруженных формирований находятся 110 человек, числятся пропавшими без вести в районе проведения АТО ‒ 490 человек. В отношении 57 человек из числа заложников центром получены подтвержденные данные о местах их содержания. Сведения о местонахождении других лиц сейчас проверяются и уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, центр во взаимодействии с другими органами государственной власти, с привлечением общественных и волонтерских организаций осуществляет необходимые организационные и практические меры по обеспечению постоянного и действенного процесса освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников, а также поиска без вести пропавших в районе проведения АТО.

"Учтенная в центре информация о пострадавших постоянно используется для ведения переговорного процесса по освобождению заложников и поиска без вести пропавших во время заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также в ходе работы международных гуманитарных организаций на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Также в центре рассказали о систематических консультациях с родными и близкими заложников и пропавших без вести, в ходе которых подается "актуализированная и проверенная информация о состоянии поиска их родных, а также принятых мерах в направлении их освобождения".

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Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова на обмен заложников по формуле 57 на 228.

22 января 2017 года народный депутат Надежда Савченко обнародовала в своем Facebook очередные обновленные, по ее словам, списки заложников и пропавших без вести в Донбассе.

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