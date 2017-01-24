Геращенко: В ОРДЛО боевики нарушают права детей

Украина выступает категорически против втягивания детей в конфликт, отметила вице-спикер Верховной Рады

Украина делает все, чтобы привлечь внимание мира и ПАСЕ к нарушению прав детей в оккупированном Донбассе. Об этом у себя в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, эта проблематика постоянно звучит на гуманитарной минской группе.

"Украина выступает категорически против втягивания детей в конфликт, у нас есть десятки фактов вовлечения подростков боевиками к работе на блокпостах. А российские сайты и газеты печатают многочисленные репортажи о военизированных лагерях для подростков, где детей с оккупированных территорий муштруют на будущие войны", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что от конфликта в Донбассе страдают, по меньшей мере, 1 млн 700 тысяч детей по обе стороны линии соприкосновения.

"За время военной агрессии 68 детей погибли, ранены 186, очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что в своем выступлении в начале январской сессии ПАСЕ президент Педро Аграмунт обратил внимание на теракты в разных странах мира.

"Выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии. Мы полностью разделяем эту позицию и присоединяемся к словам искреннего соболезнования семьям погибших детей, это ужасно. Но вот, что не можем понять, почему в сердце Аграмунта и в его риторике не нашлось ни одного слова сочувствия украинским детям, украинским семьям, которые потеряли детей в результате развязанной РФ войны против Украины", - подчеркнула Геращенко.

Вице-спикер Верховной Рады отметила, что до сих пор остаются нерешенными вопросы перевозки нескольких домов для детей с тяжелыми диагнозами, лежачих детей, которых Украина не успела эвакуировать в 2014 году.

"Остается заблокированным вопрос доступа международных гуманитарных миссий на оккупированные территории и их нормальной там работы", - сказала Геращенко.

По ее словам, 1937 детей остались сиротами, и эта цифра еженедельно растет, потому что режим тишины ежедневно нарушается.

"Украина настаивает на доступе международных гуманитарных организаций к оккупированным территориям", - отметила Геращенко.





12 октября ПАСЕ приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса.

Читайте также: Историческая резолюция ПАСЕ по России: полный текст 23 января пророссийский Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.