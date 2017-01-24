ПАСЕ требует от РФ отпустить Сущенко и прекратить давление на СМИ

Резолюцию "Нападения на журналистов и свобода СМИ в Европе" поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России освободить незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Резолюцию "Нападения на журналистов и свобода СМИ в Европе", докладчиком по которой был председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, поддержало подавляющее большинство депутатов.

"Будучи обеспокоенной свободой СМИ в Российской Федерации, Ассамблея призывает российское руководство освободить Романа Сущенко, который с 2010 года является корреспондентом Украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции, и с 30 сентября 2016 заключен в Москве из-за обвинений в "шпионаже", - говорится в тексте резолюции.

ПАСЕ также требует от российских властей снять обвинения в "сепаратизме" и прекратить преследование украинских журналистов в Крыму - Анны Андриевской, Натальи Кокорин и Николая Семены.

В резолюции отмечается беспокойство ПАСЕ в связи с невыполнением Россией требования освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Резолюция напоминает и о незаконном закрытии оккупационной российской властью в Крыму крымскотатарского телеканала ATR.

Кроме этого, в документе выражается обеспокоенность состоянием свободы СМИ в Турции на фоне сворачивания в стране демократических свобод.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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