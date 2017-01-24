Брок: Отменить санкции США за ядерную сделку - отдать Украину

Глава комитета Европарламента считает, что ценой отмены санкций против РФ может быть только выполнение минских соглашений

Отменить введенные США санкции против РФ в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала значило бы "договор о продаже свободы другой страны". Об этом сказал глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок в интервью Deutsche Welle.



"Смотрите, это значит отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, такой договор не имеет смысла", - заявил Брок.



По словам главы комитета, ценой за снятие санкций может быть только выполнение минских договоренностей.

Президент США Дональд Трамп накануне инаугурации говорил, что хочет предложить России сделку: отменить санкции, если она сократит ядерные арсеналы.

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