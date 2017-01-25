Кабмин вместо НАПК разработает порядок проверки э-деклараций

На площадке секретариата Кабмина будет сформирована рабочая группа, которая самостоятельно разработает типовые порядки проверки э-деклараций

Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций чиновников. Cоответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Есть предложение, чтобы на площадке секретариата Кабмина сформировать рабочую группу, которая оперативно, самостоятельно разработает типовые порядки и предложит НАПК их принять... Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - заявил министр юстиции Павел Петренко.

От Минюста в эту группу войдет команда специалистов во главе с первым заместителем министра юстиции Натальей Севостьяновой, написал Петренко на своей странице в Facebook.

"Мы уже провели консультации с представителями общественности и учеными, которые также выразили готовность присоединиться к группе", - написал Петренко.

12 января 2017 года НАПК одобрило новую редакцию проектов порядка проведения контроля и полной проверки деклараций и порядка мониторинга образа жизни субъектов декларирования. При этом отмечалось, что проекты доработаны с учетом замечаний Министерства юстиции, экспертов и общественности. Спустя неделю в Минюсте заявили, что НАПК во время подготовки документов вновь проигнорировало замечания министерства. НАПК предлагает Минюсту публично обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации.

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