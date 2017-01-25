СМИ узнали об украинских корнях главаря ЧВК, воевавшей в Донбассе

Украинские СМИ выяснили, что главарь "ЧВК Вагнер" Дмитрий Уткин, воевавший в Донбассе и в Сирии по заказу Кремля, родился и вырос в Украине

Командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, наемники которой воевали в Донбассе и Сирии, родился и вырос в Украине, в поселке Смолино Кировоградской области. Об этом говорится в расследовании издания Цензор.net.

Журналисты отправились в поселок и расспросили местных жителей, что им известно об Уткине. По словам журналистов, многие подтвердили, что такой человек жил здесь.

Отправившись в школу, в которой учился Уткин, журналисты пообщались с директором школы Ниной Петровой. Последней об Уткине ничего не известно. Она попыталась связаться с экс-директором школы Верой Осиповой, которая вероятно была знакома с главарем наемников. Однако, во время звонка та сразу поняла, о ком идет речь, и отказалась общаться.

В расследовании говорится, что позже заместитель директора Светлана Бичанина, увидев фото, где Уткин стоит рядом с Путиным, подтвердила, что такой раньше жил в этом поселке. "Да, это наш Дима Уткин, жили в одном дворе", - сказала она.



Фото: tvrain.ru

Также журналисты выяснили, что мать Уткина - Людмила развелась с мужем, когда сын был еще маленьким. После школы Дмитрий Уткин пошел в армию, потом поступил учиться в военное училище в Санкт-Петербурге, с тех пор и живет в России.

"До недавнего времени о нем здесь знали немногое: был военным, прошел Чечню, ушел на пенсию, занялся каким-то бизнесом, матери помогал, приезжал регулярно. Но в последние пару месяцев в поселке обсуждают статьи, которые опубликованы на различных ресурсах в Интернете - здесь вдруг узнали, что их Дима Уткин вовсе не военный пенсионер. И что лично Путин ему награду вручал", - говорится в расследовании.









Изданию удалось также выяснить, что главарь "ЧВК Вагнера", воевавший в Донбассе, в 2016 году вероятно приезжал в родной поселок проведать мать. Об этом журналистам рассказали двое местных жителей, близких к матери Уткина.

Отмечается, что редакция обратилась в Госпогранслужбу и СБУ с просьбой ответить, есть ли информация о том, что российский наемник приезжал в Украину. На момент выхода публикации ответ пока не получен.

На просьбу корреспондента ЛІГА.net прокомментировать заявление журналистов в Службе безопасности попросили обратится позже.





По данным российских СМИ, сейчас Уткин офицер запаса, до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны РФ. После увольнения в запас работал в частной охранной компании Moran Security Group, участвовал в сирийской экспедиции "Славянского корпуса" в 2013 году. С 2014 года - командир собственного военной компании, которая по его позывному получила условное наименование "ЧВК Вагнера".

В 2014 - 2015 годах, по информации СМИ, ЧВК Вагнера отметилась на территории оккупированного Донбасса. С осени 2015 года деятельность ЧВК была перенесена в Сирию. Предположительно именно это подразделение играло решающую роль при штурме Пальмиры.

В декабре прошлого года журналисты РФ заметили Уткина в одной из трансляций кремлевского канала во время празднования так называмого "Дня Героев Отечества" в Кремле.

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