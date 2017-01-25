Выходка не удалась: ПАСЕ отклонила норму о выборах в Раду в ОРДЛО

Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы сорвать задумку пророссийских депутатов

Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Украине. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.



Согласно сообщению, поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько и модифицирована докладчиком Акселем Фишером (Германия).

Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставленности в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно скорее".

Как отмечает издание, эту норму поддержало подавляющее большинство депутатов в профильном комитете, поэтому она имела значительную вероятность поддержки в зале.

Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование.

После этого предложение было автоматически отклонено. Первоначальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.