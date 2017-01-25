Оккупанты ранили военного и обстреляли Красногоровку из РСЗО

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 21 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино и Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - огонь открывался из БМП.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Ореховое и Новозвановку.

На донецком - из 120-мм и 82-мм минометов огонь открывался по Авдеевке и Троицком. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около 15:00 оккупанты, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли населенный пункт Красногоровка. Четыре снаряда попали непосредственно по городу, один - вблизи поселка.

Ранее сегодня спикер по АТО рассказал, что за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранение в Донбассе.

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