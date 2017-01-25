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Порошенко: Европарламент должен противодействовать репрессиям РФ

25.01.2017 19:38
Также президент попросил Европарламент способствовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ заложников
Порошенко: Европарламент должен противодействовать репрессиям РФ
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко призвал президента Европейского парламента Антонио Таяни активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией относительно граждан Украины. О состоявшемся телефонном разговоре Порошенко с Таяни сообщает пресс-служба АП.

Глава государства выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубления отношений с Евросоюзом.

Лидеры обсудили перспективы завершения Евросоюзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко призвал Европарламент поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны России.

Глава государства поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям Россией прав человека относительно граждан Украины, в том числе крымских татар, а также способствовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ заложников. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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