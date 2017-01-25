НАБУ задержало и.о. главы Объединенной горно-химической компании

Задержанное должностное лицо может быть причастно к нанесению ущерба ГП на сумму более 300 млн гривен

НАБУ задержало и.о. председателя ПАО Объединенная горно-химическая компания, который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн грн. Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

"Только что детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и.о. председателя правления ПАО ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму более 300 млн гривен", - говорится в сообщении.

И.о. председателя ПАО ОГХК является Руслан Журило.

Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы задержали еще одного участника коррупционной схемы. Им оказался экс-заместитель директора ГП ОГХК (впоследствии преобразовано в ПАО ОГХК).

Напомним, с января 2016 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование уголовного производства, которое касается продажи продукции ОГХК на экспорт через посредника - австрийскую компанию Bollwerk, которую СМИ связывали с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Сам Мартыненко эту информацию отрицает.

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