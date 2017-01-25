Главного раввина Украины возмутил указ Порошенко

Еврейская община Украины возмущена решением президента Порошенко наградить орденом Свободы, как они заявляют, антисемита Василия Квасновского

Главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой пересмотреть указ о награждении орденом Свободы поэта Василия Квасновского. Обращение Асмана опубликовано на официальном сайте еврейской общины Киева.

"Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января, еврейская общественность Украины и других стран мира была шокирована новостью о том, что согласно вашему указу, орденом Свободы награжден Василий Квасновский - патологический антисемит, книги которого пропитаны ненавистью к евреям", - говорится в заявлении.

По словам Асмана, в своих книгах поэт якобы обвиняет евреев в преступлениях против украинского народа, включая "Голодомор, репрессии сталинского режима, уничтожение украинской культуры и захват власти в современной Украине".

Также, по данным раввина, Квасновский в своих книгах якобы использовал фальшивки времен царизма в качестве настоящих документов. "Я обращаюсь к вам (президенту Порошенко, - ред.) с просьбой пересмотреть указ о награждении Василия Квасновского орденом Свободы", - подчеркнул Асман.

О награждении Квасновского стало известно 22 января - об этом сообщила пресс-служба главы государства. Причина награждения поэта не указана. В открытых источниках выяснить ее не удалось. "Наградить орденом Свободы Квасновского Василия Петровича - общественно-политического деятеля, Тернопольская область", - говорится в сообщении.

Журналист Вахтанг Кипиани также раскритиковал решение президента наградить поэта Квасновского орденом Свободы.

"Несколько лет назад, когда был основан орден Свободы, то говорили, что это будет награда, которой действительно можно гордится, которой будут награждать только достойных людей... Сейчас награждены 53 человека - Сверстюк, Маккейн, Немцов, Калинец, Горыня, Сорос, Хмара, патриарх Филарет. И вот сегодня президент наградил "общественно-политического деятеля, Тернопольская область" Квасновского. Офигеваю. Первый раз слышу эту фамилию", - написал он у себя в Facebook.

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