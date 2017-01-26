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Следователя ГПУ подозревают в присвоении топлива во время обыска

26.01.2017 00:30
Как установили в НАБУ, следователь проводил обыск в доме подозреваемого во взяточничестве главы сельсовета и присвоил талоны на бензин
Следователя ГПУ подозревают в присвоении топлива во время обыска
Фото: НАБУ

Закончено досудебное расследование против старшего следователя по особо важным делам Департамента по расследованию дел в сфере экономики ГПУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Его подозревают в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

По версии детективов НАБУ, следователь проводи обыск в доме главы сельсовета в Черкасской области и присвоил себе талоны на топливо - всего на 330 литров бензина А-92.  Потом подозреваемый использовал их для своих нужд, утверждают в НАБУ.

Подозреваемого ознакомят 25 января с обвинительным актовм и дело будет направлено в суд. Следователю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет с запретом занимать определенные должности или ограничение свободы на такой же срок. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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