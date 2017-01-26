Следователя ГПУ подозревают в присвоении топлива во время обыска

Как установили в НАБУ, следователь проводил обыск в доме подозреваемого во взяточничестве главы сельсовета и присвоил талоны на бензин

Закончено досудебное расследование против старшего следователя по особо важным делам Департамента по расследованию дел в сфере экономики ГПУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Его подозревают в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.



По версии детективов НАБУ, следователь проводи обыск в доме главы сельсовета в Черкасской области и присвоил себе талоны на топливо - всего на 330 литров бензина А-92. Потом подозреваемый использовал их для своих нужд, утверждают в НАБУ.



Подозреваемого ознакомят 25 января с обвинительным актовм и дело будет направлено в суд. Следователю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет с запретом занимать определенные должности или ограничение свободы на такой же срок.



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