Первого заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве - Луценко
26.01.2017 00:55
Правоохранители задержали посредника, который якобы получал вторую часть взятки; заммэра Цап находился в это время в Киеве и теперь сбежал
Иштван Цап (фото - Іштван Цап/Facebook)
Прокуратура Закарпатской области и управление СБУ зафиксировали на требовании взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.
По его словам, Цап требовал у предпринимателя 40 тысяч гривень за разрешение приватизации земли. Правоохранители задержали посредника на получении второй части взятки.
Цап в это время находился в Киеве и, узнав о задержании, сбежал.
"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже пойти на сделку со следствием, если указать, кому шли деньги наверх", - написал Луценко.
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