Первого заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве - Луценко

Правоохранители задержали посредника, который якобы получал вторую часть взятки; заммэра Цап находился в это время в Киеве и теперь сбежал

Прокуратура Закарпатской области и управление СБУ зафиксировали на требовании взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

По его словам, Цап требовал у предпринимателя 40 тысяч гривень за разрешение приватизации земли. Правоохранители задержали посредника на получении второй части взятки.



Цап в это время находился в Киеве и, узнав о задержании, сбежал.

"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже пойти на сделку со следствием, если указать, кому шли деньги наверх", - написал Луценко.

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