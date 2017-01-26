Аваков в прошлом году получил 466 тыс грн зарплаты - декларация

На банковских счетах Авакова и его жены в общей сложности почти два миллиона гривень и около 375 тысяч долларов

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год.



В прошлом году он получил больше 466 тыс грн зарплаты и больше 148 тыс евро дивидендов.



Жена министра получила 289 тыс грн зарплаты и больше 13 тыс грн дохода от продажи своих акций АО Инвестор.



В декларации указано, что Авакову принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У этой компании в прошлом году появились две операционные туристические компании со статутным фондом по $10 тыс, который пока не оплачен.



На банковских счетах Авакова больше 900 тыс гривень и $175 тыс, а также 200 тыс грн вложены в банковские драгоценные металлы. Наличными у него 15 тыс грн, больше $12 тыс и 65 тыс евро.

У жены Авакова Инны на счетах есть больше миллиона гривень, больше $200 тыс и еще 3,5 тыс евро. Наличными она хранит 40 тыс грн, $37 тыс и 21 тыс евро.



У министра есть две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок в Чугуевском районе.

Читайте также: Декларация за 2015 год: Аваков задекларировал сценарий о рюкзаках и коллекцию вин

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.