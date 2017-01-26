Аваков в прошлом году получил 466 тыс грн зарплаты - декларация
Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год.
В прошлом году он получил больше 466 тыс грн зарплаты и больше 148 тыс евро дивидендов.
Жена министра получила 289 тыс грн зарплаты и больше 13 тыс грн дохода от продажи своих акций АО Инвестор.
В декларации указано, что Авакову принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У этой компании в прошлом году появились две операционные туристические компании со статутным фондом по $10 тыс, который пока не оплачен.
У жены Авакова Инны на счетах есть больше миллиона гривень, больше $200 тыс и еще 3,5 тыс евро. Наличными она хранит 40 тыс грн, $37 тыс и 21 тыс евро.
У министра есть две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок в Чугуевском районе.
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