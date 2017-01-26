Польша грозит последствиями из-за запрета въезда мэра Перемышля
Решение о запрете въезда в Украину мэра польского Перемышля вредит польско-украинским отношениям. Об этом сказал вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает Польское радио.
"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы не представляем себе дальнейшее сотрудничество", - сказал Дзедзичак на заседании комиссии Сейма.
Вице-министр предупредил, что если Украина не отменит решение, то представителей МИД Польши не будет на польско-украинском форуме в Ряшеве, который начинается в эту пятницу, 27 января.
По словам Дзедзичака, такой будет только начало польской реакции с серьезными последствиями.
Мэру Перемышля Роберту Хоме Служба безопасности запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских акциях в Перемышле.
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