Польша грозит последствиями из-за запрета въезда мэра Перемышля

Представителей МИД Польши не будет на польско-украинском форуме, если Киев не отменит решение по запрету въезда в страну Роберта Хома

Решение о запрете въезда в Украину мэра польского Перемышля вредит польско-украинским отношениям. Об этом сказал вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает Польское радио.



"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы не представляем себе дальнейшее сотрудничество", - сказал Дзедзичак на заседании комиссии Сейма.



Вице-министр предупредил, что если Украина не отменит решение, то представителей МИД Польши не будет на польско-украинском форуме в Ряшеве, который начинается в эту пятницу, 27 января.



По словам Дзедзичака, такой будет только начало польской реакции с серьезными последствиями.

Мэру Перемышля Роберту Хоме Служба безопасности запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских акциях в Перемышле.



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