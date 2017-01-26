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Польша грозит последствиями из-за запрета въезда мэра Перемышля

26.01.2017 04:10
Представителей МИД Польши не будет на польско-украинском форуме, если Киев не отменит решение по запрету въезда в страну Роберта Хома
Польша грозит последствиями из-за запрета въезда мэра Перемышля
Роберт Хома (фото - Zycie Podkarpacia)

Решение о запрете въезда в Украину мэра польского Перемышля вредит польско-украинским отношениям. Об этом сказал вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, передает Польское радио

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы не представляем себе дальнейшее сотрудничество", - сказал Дзедзичак на заседании комиссии Сейма.

Вице-министр предупредил, что если Украина не отменит решение, то представителей МИД Польши не будет на польско-украинском форуме в Ряшеве, который начинается в эту пятницу, 27 января.

По словам Дзедзичака, такой будет только начало польской реакции с серьезными последствиями. 

Мэру Перемышля Роберту Хоме Служба безопасности запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских акциях в Перемышле. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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