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Суд рассмотрит хищение в негосударственном пенсионном фонде НБУ

28.01.2017 14:42
Должностных лиц фонда подозревают в растрате более 600 млн грн на протяжении 2013-2014 гг
Суд рассмотрит хищение в негосударственном пенсионном фонде НБУ

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном деле по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Об этом сообщает СБУ. 

По версии следствия, в 2013-2014 годах служащие фонда растратили более 600 млн грн. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде залога и личного обязательства.

Продолжается досудебное следствие по ч.5 ст.191 УК относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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