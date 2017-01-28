Суд рассмотрит хищение в негосударственном пенсионном фонде НБУ
Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном деле по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Об этом сообщает СБУ.
По версии следствия, в 2013-2014 годах служащие фонда растратили более 600 млн грн. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде залога и личного обязательства.
Продолжается досудебное следствие по ч.5 ст.191 УК относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве.
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