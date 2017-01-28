Суд рассмотрит хищение в негосударственном пенсионном фонде НБУ

Должностных лиц фонда подозревают в растрате более 600 млн грн на протяжении 2013-2014 гг

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном деле по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Об этом сообщает СБУ.



По версии следствия, в 2013-2014 годах служащие фонда растратили более 600 млн грн. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде залога и личного обязательства.



Продолжается досудебное следствие по ч.5 ст.191 УК относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве.



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