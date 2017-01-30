Порошенко призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом
Президент Петр Порошенко обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко сообщил об обострении ситуации в Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.
В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы миру и безопасности.
Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения минских договоренностей.
Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.
Порошенко и Ламмерт подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Стороны также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ и инвестиционных возможностей в Украине.
24 января в рамках официального визита в Финляндию Порошенко призвал финский парламент принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
В начале декабря 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим странам мира с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа.
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