Мусорный коллапс: суд признал противоправным бездействие Садового

Суд признал противоправным бездействие мэра Львова и исполкома Львовского горсовета в связи с решением проблемы Грибовицкой свалки

Львовский апелляционный админсуд признал противоправным бездействие мэра Львова Андрея Садового, а также Львовского горсовета в решении проблемы Грибовицкой свалки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что ГПУ повторно подавала иск к мэру Львова и исполкому Львовского горсовета о признании противоправным их бездействия еще в прошлом году.

Тогда Львовский окружной админсуд обязал исполком горсовета прекратить деятельность Грибовицкой свалки. В частности, обязано было принять меры к прекращению вывоза коммунальным предприятием "Збиранка" отходов на свалку.

Однако, судом прокуратуре было отказано в признании противоправным бездействия мэра города и исполкома горсовета. Прокуратурой области это решение было обжаловано.

"В понедельник, 30 января 2017 года, постановлением суда апелляционной инстанции жалобу прокуратуры Львовской области удовлетворено полностью", - говорится в сообщении.

Признано противоправным бездействие мэра Львова и исполкома Львовского горсовета в связи с необеспечением закрытия Грибовицкой свалки. Решение суда вступило в законную силу.



23 января мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьеру с просьбой поручить чрезвычайной комиссии исследовать возможный новый обвал на Грибовицкой свалке. Гройсман ответил, что "жители города не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников".

В мае прошлого года на Грибовицкой свалке произошел масштабный пожар, после пожара на свалке случился обвал. В результате, под горой мусора оказались трое спасателей, все они погибли.

По факту обвала полиция во Львовской области открыла уголовное производство, а Грибовицкую свалку закрыли. Во Львове резко обострилась ситуация с утилизацией отходов.

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