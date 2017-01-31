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Украина проинформировала Совет Европы об эскалации в Донбассе

31.01.2017 10:26
Постпред Украины Дмитрий Кулеба уведомил топ-чиновников Совета Европы об обострении ситуации в зоне АТО и призвал действовать
Украина проинформировала Совет Европы об эскалации в Донбассе
Дмитрий Кулеба

Украина проинформировала Совет Европы об обострении ситуации в Донбассе и призвала к действиям. Об этом в своем Twitter сообщил постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

"Направил топ-чиновникам Совета Европы информацию об эскалации в Донбассе с призывом действовать. Это первый шаг. Завтра и далее будут следующие", - заявил Кулеба.

Самой горячей точкой зоны АТО в настоящее время является Авдеевка: террористы гибридной армии РФ практически непрерывно обстреливают город и позиции украинских военных вблизи него из различных видов вооружений.

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Вечером 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

Было объявлено чрезвычайное положение. По словам заммэра, российские генералы в СЦКК блокируют попытки ремонтных работ. Гарантии прекращения огня на время ремонта городских коммуникаций были получены только утром 31 января. АКХЗ продолжает обеспечивать работу теплосетей: по состоянию на полночь температура в квартирах была на уровне 16-17 градусов по Цельсию.

Украина обратилась с письмом к генсеку ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил провести экстренное заседание контактной группы в Минске из-за резкой эскалации на фронте.

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31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания. По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения, в это же время началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен. По данным губернатора, есть возможность эвакуировать в соседние населенные пункты до восьми тысяч жителей.

Также в город зашли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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