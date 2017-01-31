Черная бухгалтерия ПР: НАБУ и Генпрокуратура объединят усилия

В НАБУ не исключают, что будут расследовать производство по черной бухгалтерии ПР совместно с управлением спецрасследований ГПУ

В Национальном антикоррупционном бюро не исключают, что будут расследовать производство по черной бухгалтерии Партии регионов совместно с управлением специальных расследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент ЛІГА.net.

Сытник сообщил, что сегодня получил письмо от Горбатюка, в котором речь идет о том, что дело по черной бухгалтерии перекликается с расследованием специального управления по узурпации власти Виктором Януковичем и подкупу депутатов.

"Мы уже получили официальное обращение от них, и я не исключаю того, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи Генеральной прокуратуры", - сказал он.

По словам Сытника, отдельные производства можно направлять в суд независимо от совместного расследования. Сытник отметил, что, по его информации, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил следователям как можно быстрее передать в суд обвинительный акт по главе ЦИК Михаилу Охендовскому.

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31 мая 2016 года были обнародованы документы из "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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