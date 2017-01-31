Кремль прокомментировал атаку гибридных войск РФ на Авдеевку

Пресс-секретарь Владимира Путина пытается переложить ответственность за удары Градов из Донецка на ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за обострение ситуации в Авдеевке лежит на украинских войсках. Украина таким образом якобы пытается отвлечь от чего-то внимание. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, бойцы АТО якобы перешли линию разграничения, и боевикам в районе Авдеевки "пришлось давать отпор и отбивать занятую территорию".

Секретарь Путина уточнил, что атаку якобы провели некие отряды, которые получили поддержку украинских вооруженных сил.

По его словам, это было сделано "с какой-то целью". "По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", - сказал Песков.

29 января ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций. В результате боев за Авдеевку 29 января, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы.



30 января, вследствие продолжающихся боев вблизи Авдеевки, трое украинских военных погибли, еще 20 пострадали.

Сегодня, 31 января, около 05:40 утра боевики гибридной армии России реактивными снарядами обстреляли Авдеевку из Донецка.

В интернете появляются видео обстрелов из БМ-21 Град, которые боевики ведут по Авдеевке из жилых кварталов Донецка.

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