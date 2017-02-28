Война России против Украины: хроника за февраль

Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. ЛІГА.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

28 ФЕВРАЛЯ

20:13. Служба безопасности добьется допроса народного депутата Надежды Савченко. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.



19:04. Служба безопасности опубликовала новый разговор главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.

18:42. Во время конфликта между участниками блокады временно оккупированного Донбасса и группой нападавших на ж/д станции Кривой Торец пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

18:29. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения.

18:15. Сотрудники Службы безопасности Украины в городе Счастье Луганской прекратили деятельность информаторской сети террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



16:27. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не исключает экологической катастрофы из-за подтопления шахт в ОРЛО.

14:47. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что переходила линию разграничения контрабандистскими "козьими тропами"

14:23. В оккупированном Луганске сегодня несколько тысяч студентов согнали в центр города для обеспечения массовки на митинге против блокады ОРЛО.

14:17. Гибридные войска РФ продолжают вести огонь по всем направлениям, один украинский боец был ранен.

13:46. У олигарха Рината Ахметова заявили, что боевики заблокировали работу их "гуманитарного штаба" во временно оккупированных районах Донбасса.

13:06. Прокуратура начала досудебное расследование против одного из главарей террористической организации ЛНР - так называемого "замминистра госбезопасности".

12:51. СБУ призывает руководителя ГО Офицерский корпус Владимира Рубана "прекратить политические спекуляции и самопиар" на теме освобождения заложников.

12:34. Украина настаивает на допуске Красного Креста и других гуммиссий на временно оккупированные территории и вовлечении МККК в процесс поиска заложников.

12:18. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетовал, что боевики "не идут на сотрудничество" с гуманитарной миссией ООН.

11:13. Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из запасов городского резервуара: запустить обстрелянную ранее фильтровальную станцию пока невозможно из-за минирования подходов к ней.

10:59. Трое вооруженных боевиков из Брянки в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвались в школу в поселке Хрустальний Луганской области, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям физической расправой.

10:32. Поездку народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк к боевикам можно рассматривать как попытку легимитизации прямых переговоров с главарями террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

09:53. Вчера, 27 февраля, боевики террористической организации ДНР обстреляли из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм автопарк агрохолдинга HARVEAST и окраину Талаковки.

09:37. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле моста на юго-восточной окраине Константиновки зафиксировали два 35-тонных грузовика, груженных углем, следовавших с юго-запада на северо-восток.

08:42. Очередной, 61-й "гуманитарный конвой" МЧС России - 25 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой более 300 тонн - вторгся в оккупированный Донбасс.

08:36. На временно оккупированной части Донецкой области российские оккупанты и подельники из местных, в том числе из бывших правоохранителей, стараются выявлять как проукраинских жителей региона, так и следят за своими. Глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин у себя в Facebook выложил список тех экс-сотрудников МВД в Донецкой области, которые, по данным полиции, предали присягу и перешли на сторону противника, став коллаборационистами агрессора.

06:15. За минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен.

01:59. Штаб торговой блокады заявил, что прекращает переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом из-за " единства позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".

27 ФЕВРАЛЯ

23:44. Глава СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что, если произойдет радикальных изменений в нынешнем скоплении вооружений на линии контакта ВСУ и боевиков в зоне проведения АТО, то нельзя исключать новой, усиленной вспышки боев.

20:29. Имеющихся запасов воды в Авдеевке хватит на два дня водоснабжения города. Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в эфире канала 112 Украина.



20:06. На главу ОО Офицерский корпус Владимира Рубана составлен административный протокол за нарушение пограничного режима.

18:45. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения.



18:34. Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фото одной из улиц Авдеевки, на которой уцелели только пять из более чем 200 домов.

18:02. Подачу электроэнергии в Авдеевку Донецкой области удалось возобновить. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

16:58. Президент Петр Порошенко во время посещения Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова встретился с ранеными бойцами Вооруженных Сил, в частности с участниками боевых действиях в районе Авдеевки в январе-феврале этого года, и вручил им награды

16:37. Пока никаких перспектив для проведения выборов в ОРДЛО нет. Об этом заявила представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ольга Айвазовская

16:22. Франция решительно осуждает возобновление боевых действий, в результате которых в последние дни мирные жители получили ранения на востоке Украины.

16:02. Сегодня на трассе Бахмут - Майорск перевернулся автобус с пассажирами.

15:59. Украинской армии понадобится месяц, чтобы "очистить" оккупированные территории на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

15:51. Руководителю ГО Офицерский корпус Владимиру Рубану СБУ отменила действие пропуска на въезд на территорию ОРДО.

15:51. Подачу электроэнергии в Авдеевку, постоянно обстреливаемую боевиками гибридной армии РФ, могут возобновить сегодня, 27 февраля, до наступления сумерек.

15:27. Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы.

15:11. Президент Петр Порошенко заявил, что так называемый проект Новороссия, который Кремль пытался реализовать в Украине, в результате был похоронен в Днепре.

15:07. В России заявили, что "нежелание Киева урегулировать транспортную блокаду в Донбассе" вызывает недоумение.

14:39. За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения, еще двое бойцов АТО получили контузию.

14:17. Следственный комитет России открыл новые уголовные производства против украинских военнослужащих якобы по фактам обстрелов ими населенных пунктов, оккупированных боевиками.

13:39. Частичную блокаду временно оккупированных территорий Донбасса снимать силой будут только после соответствующего решения суда и при отказе участников протестной акции выполнять соответствующие требования полиции.

13:23. Сотрудники Службы безопасности проверяют факт нарушения руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном правил пересечения линии размежевания между подконтрольными Украине территориями и ОРДЛО.

13:15. Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы женщину-информатора террористической организации ДНР.

12:51. Двоих полковников из Генштаба и Госпогранслужбы, которых подозревают в получении взятки, поместили под домашний арест.

12:27. В штабе блокады ОРДЛО считают, что угрозы кремлевских марионеток о прекращении поставок угля, говорят о панике боевиков ЛНР/ДНР.

12:08. В зоне АТО в Донецкой области в период 24-26 февраля 2017 года пострадал один мирный житель.

11:13. В Донецкой области в настоящее время насчитывается 1770 женщин-полицейских.

10:42. В подразделениях боевиков продолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и дезертирства личного состава.

10:38. Сегодня в 07:40 обстрелу подверглась насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода.

10:35. Командование гибридной российской армии усилило тактическую группу западнее Славяносербска в Луганской области смешанной минометной батареей, перебросив к поселку Смелое четыре грузовика с минометами 120 мм и боеприпасами к ним, а также Газ-66 с 82-мм минометом "Василек" в кузове. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

10:13. Марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

09:36. В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая свыше 1 200 взрывов.

08:52. Российско-террористические войска около 06:00 27 февраля активизировали обстрелы позиций сил АТО на окраинах Авдеевки, в самом городе спокойно. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

08:02. В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке по состоянию на 07:00 27 февраля по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара.

07:29. Боевики гибридной армии РФ обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - ранены, еще двое - травмированы.

00:15. У правительства есть конкретный план, который не связан с уступками России. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.

26 ФЕВРАЛЯ

22:52. Боевики снова обстреляли представителей Специальной миниторинговой миссии ОБСЕ и представителей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

20:14. Государственный департамент США осудил обстрел боевиками миссии ОБСЕ на востоке Украины и призвал Россию и террористов, которых она поддерживает, соблюдать режим прекращения огня.

18:53. Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее недавним визитом в оккупированный Донецк. Об это сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

18:23. По состоянию на 18:00 зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Террористы обстреляли шахту Бутовку и Авдеевку из танка.

15:36. Сегодня боевики продолжают обстреливать Авдеевку. 26 февраля в очередной раз для усиленного несения службы в Авдеевку направлено спецподразделение главка полиции Донецкой области. В его задачи входит оказание помощи мирным жителям, и при необходимости сделать все для их спасения, а также обеспечение правопорядка в городе.

13:55. За минувшие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий в Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, четверо солдат получили ранения.

13:28. Четырех из 10 арестованных крымских татар оккупационные "власти" отпустили на свободу.

12:13. По данным разведки, пьяные боевики стреляют по своим же и распродают боеприпасы. 24 февраля в Кадиевке в результате дружественного огня убит главарь минометчиков боевиков Андрей Полсянкин и ранен боевик Илья Арсеник

11:46. Представители РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП.

11:42. В Одесской области сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и Госслужбой по лекарственным средствам разоблачили сеть аптек, в которых реализовывали контрабандные лекарства, а также произведенные на оккупированных территориях препараты.

11:16. Прямых переговоров между украинскими властями и террористам ДНР/ЛНР не может быть и речи. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

10:20. 26 февраля в Украине отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей.

09:44. В селе Валерьяновка Донецкой области в печи заброшенного дома полиция обнаружила тайник, в котором находилось два гранатомета РПГ-22, семь боевых гранат и почти сотня патронов к автомату Калашникова.

07:15. За прошедшие сутки, 25 февраля, в зоне АТО зафиксировано 49 обстрелов со стороны гибридной армии. Четверо украинских военных ранены, один травмирован.

25 ФЕВРАЛЯ

20:38. В ходе внеплановой видеоконференции трехсторонней контактной группы с участием представителей ОБСЕ, СЦКК и приглашением боевиков, последних призвали прекратить огонь для ремонта Донецкой фильтровальной станции.

18:15. В течение дня, 25 февраля, боевики 32 раза нарушили режим тишины. Двое украинских военных получили ранения, один был травмирован.

17:34. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О доктрине информационной безопасности и утвердил доктрину.

16:43. Сегодня в 11:40 возле оккупированной Екатериновки боевики террористической организации ЛНР совершили очередную вооруженную провокацию против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

15:47. Российская сторона в СЦКК пока не предоставила письменных гарантий относительно прекращения огня в районе порывов ЛЭП недалеко от Авдеевки. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданскй администрации Павел Жебривский.

14:55. Украине необходимо оборонительное оружие США. Об этом в интервью Зеркало недели сказал глава МИД Павел Климкин.

14:13. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 16 военнослужащих получили ранения и травмы.

13:53. Сегодня около 09:30 в районе населенного пункта Старогнатовка Волновахского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131.

13:45. В Авдеевке, которая снова попала этой ночью под обстрел со стороны боевиков, ситуация контролируемая, ремонтные бригады пытаются восстановить электричество.

13:33. В пятницу, 24 февраля, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ находились на окраине Ясиноватой и готовились к запуску беспилотника, когда услышали выстрелы.

13:18. За минувшую ночь кварталы Авдеевки боевики террористической организации ДНР 24 раза обстреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия: фоторепортаж.

12:36. Украинская разведка установила факты самоубийства боевика после празднования так называемого Дня Защитника Отечества. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.

12:05. В пятницу, 24 февраля, боевики открыли огонь по контрольному посту Майорск.

11:59. Глава МИД Павел Климкин прокомментировал вопрос возможного давления на Украину с целью начать выполнение политической части минских соглашений.

11:44. Террористы ЛНР получают финансирование из России через специально созданный якобы благотворительный фонд.

11:30. Глава МИД Павел Климкин считает, что в вопросе предоставления особого статуса ОРДЛО политическая логика должна прийти, когда Россия из Донбасса уйдет.

11:05. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал пиаром поездку народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк

07:56. В Авдеевке нет электроснабжения из-за обстрела со стороны боевиков.

04:24. Призыв народного депутата Надежды Савченко к солдатам бросать позиции в Донбассе и идти на Киев - это государственная измена и этот факт должна расследовать военная прокуратура. Такое мнение высказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

24 ФЕВРАЛЯ

20:30. Сегодня вечером, народный депутат Надежда Савченко посетила исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Об этом сообщают источники LIGA.net

20:02. Сегодня в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба организации.



19:11. Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала свою поездку к террористам ДНР. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

18:55. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 47 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения.



18:11. В СБУ заявили, что проверят информацию о подстрекательстве Надеждой Савченко украинских военных к перевороту и о ее поездке на подконтрольную террористам ДНР территорию.

17:03. Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов со стороны боевиков террористической организации ДНР остановила работу, однако местные жители Авдеевки получают воду в штатном режиме.

16:43. Народный депутат Надежда Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

15:13. Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали свидетеля в деле сбитого боевиками в Донбассе самолета рейса MH17.

14:08. Вооруженные Силы Украины в четверг, 23 февраля, в результате боевых действий в Донбассе понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены.

13:23. На полигоне в Житомирской области в результате разрыва реактивной противотанковой гранаты погиб военнослужащий.

12:40. С 12 по 19 февраля 2017 года было зафиксировано 20% уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с предыдущей неделей.

12:17. Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения 48-летней гражданки Украины, жительницы Донецка Ирины Никитиной, работающей на террористов ДНР в качестве "главы центробанка".

12:03. Для доукомплектования и восстановления боеспособности подразделений гибридной армии в Донбассе из России в район Новоазовска переброшены около 150 российских военнослужащих, в Ровеньки и Харцызск доставлено около 3500 тонн топлива и пять вагонов артиллерийских боеприпасов калибра 203-мм для самоходных пушек Пион и гаубиц кал. 152 мм, снаряды для РСЗО Град, а также два вагона со снарядами для танков.

11:18. Несмотря на предпринятые командованием гибридной российской армии в Донбассе меры по поддержанию дисциплины в период празднования 23 февраля "Дня защитника Отечества", боевики массово употребляли спиртные напитки и наркотики, в том числе на боевых постах.

10:29. На временно оккупированных территориях Донбасса агентура подотчетных Кремлю террористических организаций усиленно распространяет слухи о том, что Россия "не допустит блокады" со стороны Украины.

09:48. Авдеевка, город-сателлит Донецка, снова осталась без водоснабжения из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела со стороны боевиков террористической организации ДНР.

09:46. В оккупированном Луганске сотрудников так называемой полиции и бюджетников предупредили о возможных задержках выплат зарплат.

09:39. Боевики гибридной армии РФ обстреливают населенный пункт Водяное Донецкой области из различных видов вооружений.

09:36. Между Луганском и авторазвязкой южнее поселка Роскошное замечена переброска в затентованном виде двух пусковых установок калибра 300 мм РСЗО Смерч.

08:09. По Водяному боевики регулярно ведут огонь из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные покинули поселок. Осталось около 15 жителей.

07:25. За прошедшие сутки, 23 февраля, российско-террористическая гибридная армия 83 раза обстрелялапозиции сил АТО. Двое военных ранены, один - погиб.

02:57. Экс-главного редактора газеты "Дружковский рабочий" будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

23 ФЕВРАЛЯ

22:35. В четверг, 23 февраля, в реанимационном отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова умер боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гуцаленко. Об этом у себя в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.



20:09. На YouTube-канале Военного телевидения опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий рассказывает, как была уничтожена БМП боевиков, которая обстреливала позиции сил АТО. Также в ролике есть кадры самого выстрела.



18:44. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб, двое получили ранения.



18:20. Завершено досудебное расследование и передан в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении гражданина Российской Федерации - боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

17:51. Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка въезда в район проведения АТО. За проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы для обеспечения безопасности государства №5442 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.



15:44. Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что хочет посетить родной для футбольного клуба - Донецк.

14:43. В Луганской области вчера, 22 февраля, пограничник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

13:51. Признание Российской Федерацией паспортов ОРДЛО является шагом в противоположную сторону от минских договоренностей. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

13:39. За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших среди украинских военных. Один получил ранения в Луганском результате вражеского обстрела.

13:13. Российской агрессии противостоит весь цивилизованный мир. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

13:01. На встрече нормандской четверки в Мюнхене российская сторона показала, что не намерена выполнять условия минских соглашений. Об этом сегодня журналистам заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

12:35. Среди российских "казачьих" банд в составе гибридной армии РФ на востоке Украины отмечается рост числа дезертиров и тех, кто уехал на родину из зоны АТО, прихватив с собой оружие. Об этом сообщает Главное управление разведки на своей Facebook-странице.

11:26. В контрольном пункте въезда-выезда Марьинка на линии разграничения в районе проведения АТО 22 февраля пограничники совместно с работниками Государственной фискальной службы изъяли партию серебряных ювелирных изделий на сумму свыше 570 тыс. грн.

09:36. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донбасса танки и Грады.

09:03. Избирательность властей Беларуси в отношении допуска в страну граждан с "паспортами" подконтрольных Кремлю террористических организаций ЛНР и ДНР - это заигрывание Минска с Москвой. Об этом в вечернем эфире одного из украинских каналов заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

06:46. За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Боевики обстреляли Водяное из Града, минометов и артиллерии.

06:38. Министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что ОБСЕ увеличит количество наблюдателей в Украине.

05:09. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не будут улучшать отношения с РФ за счет "европейских друзей и союзников" и призвала Москву уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнить обязательства, принятые в рамках минских соглашений и покончить с оккупацией Крыма.

02:46. Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады заявило, что никогда не признает паспорта боевиков ДНР и ЛНР, поскольку не признает эти территории отдельными государствами.

01:48. Власти прифронтовой Авдеевки просят прекратить украинцев отправлять многочисленные гумконвои с продуктами и одеждой.

01:20. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал Украину и РФ выполнять минские соглашения, иначе существует риск "усиленной военной эскалации со многими дальнейшими жертвами со стороны гражданских и продолжение застоя в политическом процессе".

00:34. Сенатор-демократ Ричард Дурбин и конгрессмен Майк Квигли заявили, что Вашингтону пора предоставить Украине оружие летального действия, чтобы она защитилась от совместных "российско-сепаратистских сил" на востоке Украины.

22 ФЕВРАЛЯ

19:52. Минские соглашения не могут быть полностью выполнены без разработки дорожной карты по их имплементации. Об этом заявила член политической подгруппы от Украины в трехсторонний контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская.



18:45. Боевики 27 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в среду. Один военный ранен в ходе АТО 22 февраля.

18:24. Боевики обстреляли собственные позиции возле Пикуз Донецкой области.

18:20. Рассмотрение Международным судом ООН исков Украины к России займет до шести лет, сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, в суде ООН находятся два крупных иска: один кейс по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций - запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.

17:38. В Луганской области при невыясненных обстоятельствах погиб пограничник.

17:25. На линии соприкосновения в Донбассе несут службу 37 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

17:24. После задержания контрактника Военно-морских сил во время покупки оружия в Одессе командование ВМС провело проверки в воинских частях на наличие стрелкового оружия, а также был усилен контроль за его хранением.

17:12. Представители российской стороны не вышли на Skype-связь во время видеоконференции трехсторонней контактной группы, которая должна была состоятся сегодня.

16:45. В Бахмуте задержан боевик террористической организации ДНР, который с 2014 года воевал в рядах гибридной армии РФ и организовал похищение двух милиционеров в Дебальцево.

15:17. Чтобы эффективно противодействовать российскому агрессору не достаточно только усиливать армию, необходимо использовать возможности разведки и контрразведки. Об этом во время оперативного сбора руководящего состава ВСУ заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

15:14. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании в Вооруженных силах РФ "войска информационных операций".

15:09. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что война с Украиной является важным этапом подготовки Российской Федерации к большой войне и демонстрации претензий на мировое лидерство.

14:05. Решение о допуске в Беларусь людей по "документам" подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР и ЛНР с украинского востока будет приниматься в "индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации".

13:59. Отвод сил и тяжелого вооружения в Донбассе произошел только на некоторых участках. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

13:33. Гибридную агрессию России, направленную на дестабилизацию нынешнего порядка и передел сфер влияния в мире, только сейчас "понемногу" начинают осознавать на европейском континенте. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

13:30. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погибших нет, один боец получил ранение во время боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

13:20. Украина готовит шестой иск в Европейский суд по правам человека против России.

13:08. Россия хотела бы изменить геополитический ландшафт всей Европы, поэтому Беларуси и странам Балтии стоит быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

12:45. Российский военный контингент в Приднестровье при поддержке более 20 тысяч российских военных в оккупированном Крыму в любое время может быть использован для атаки на Украину, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

12:36. Российский артист и политик Иосиф Кобзон заявил, что у него нет паспорта боевиков террористической организации ДНР.

12:35. Верховная Рада открыла путь к подписанию спикером и президентом закона об амнистии в 2016 году N4255, который, в частности, предусматривает амнистию участников АТО.

12:30. Украине удалось локализировать театр военных действий в Донбассе, но угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. Об этом сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины сообщил президент Украины Петр Порошенко.

12:24. Задержанный вчера СБУ военный из Одессы планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане 20-22 февраля.

12:24. За три года российской агрессии погибли более 2600 украинских военнослужащих. Об этом сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины сообщил президент Петр Порошенко.

12:20. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что выступает против блокады ОРДЛО

10:54. Командование Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ набирает на войну в Донбассе молодых офицеров, которых планируют продвигать по службе. Отобранные для ротации российского военного контингента на временно оккупированном востоке Украины являются кандидатами на поступление в армейские учебные заведения РФ оперативного и стратегического уровней, сообщает у себя в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

10:19. 1 марта во временно захваченном боевиками гибридной российской армии Донецке главари террористической организации ДНР запланировали проведение антиукраинского "митинга" под лозунгом "Украина - террорист".

09:45. Очередным подрывом суверенитета Украины и свидетельством дальнейших намерений Кремля дестабилизировать ситуацию в стране назвали в Министерстве иностранных дел Польши решение властей РФ признать "паспорта" подконтрольных Москве террористических организаций ЛНР и ДНР.

09:30. Павел Петренко: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге.

09:15. Сразу на нескольких участках линии фронта отмечено появление подразделений по 20-25 человек, составленные из спецназа Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ. Эти подразделения разбиты на диверсионно-разведывательные группы по пять-шесть человек, сообщает ресурс Информационное сопротивление.

08:51. В оккупированном Луганске учителя на школьников старших классов оказывают психологическое давление, рассказывая о преимуществах получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР после их признания страной-агрессором РФ.

08:49. Сегодня утром, 22 февраля, оккупационные войска гибридной армии РФ в Донбассе обстреляли позиции сил АТО в Водяном из переносных систем реактивного огня Град-П (Партизан).

07:11. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 59 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один боец АТО получил ранение.

07:00. Бывший глава МИД ГДР заявил, что сейчас выборы в Донбассе невозможны.

05:26. Европейские санкции против России будут действовать, пока Россия не вернет аннексированный Крым. Об этом сказала в интервью телеканалу Дождь министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

03:59. Прекращение огня в Донбассе не выглядит "слишком хорошо". Об этом сказал глава ОБСЕ Ламберто Заньер.

02:59. Россия доставляет в Украину танки и другую бронетехнику, противотанковое вооружение и зенитные ракеты. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

21 ФЕВРАЛЯ

20:00. Представитель РФ в трехсторонней группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в срыве отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

19:16. Боевики ДНР сообщили о том, что похитили директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина, его подозревают якобы в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

18:55. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных.

17:47. Луценко призвал начать международное преследование боевиков ЛДНР.

16:22. Служба безопасности перехватила телефонный разговор представителя террористической организации ДНР с сотрудником российских спецслужб о попытках подготовки дестабилизации ситуации в Киеве в годовщину событий на Майдане.

15:42. СБУ разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.

14:59. Ответом на признание государством-агрессором Россией "документов" террористических организаций ДНР и ЛНР должно стать ужесточение санкций. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

14:37. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что торговля углем с ОРДЛО не ведется

14:01. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Марьинке из-за постоянного обстрела боевиками 320 жилых домов пока остаются без ремонта.

13:50. За 20 февраля 2017 года у Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны - двое раненых бойцов. Также семеро военнослужащих травмированы при подрыве грузовика на фугасе.

13:09. В настоящее время продолжается согласование плана относительно полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения в зоне АТО.

12:32. ОБСЕ осуждает признание страной-агрессором РФ так называемых паспортов, выданных на территории оккупированного Донбасса.

12:05. Большая часть волонтерских усилий и оказания материальной помощи в течение 2015- 2016 годов приходится на помощь украинской армии. Таковы результаты опроса фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центр Разумкова.

10:40. Предприятия, входящие в состав Государственного концерна Укроборонпром, не продают свою продукцию России.

10:36. Вчера, 20 февраля, трое боевиков гибридной российской армии на востоке Украины из состава "морпехов", расквартированных во временно оккупированном Новоазовске, подорвались при установке минных заграждений.

10:34. В Днепре в больнице им. Мечникова умер спасатель Дмитрий Тритейкин, который во время обстрела Авдеевки получил тяжелое ранение в живот.

10:20. В одной из колонн российского так называемого гуманитарного конвоя, вторгшегося во вторник, 21 февраля, во временно оккупированные районы Донбасса, замечен автомобиль радиационной, химической и биологической защиты.

09:59. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в оккупированном Дебальцево.

09:38. Участники блокады ОРДЛО заявили, что не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана провести с ними переговоры.

09:20. В опубликованном вчера, 20 февраля, отчете аналитиков Стокгольмского института исследования проблем мира сообщается о поставках продукции оборонно-промышленного комплекса РФ террористам на востоке Украины. Россия передает боевикам как бронетехнику, так и ПЗРК и ПТРК, пишут эксперты в докладе, который доступен по ссылке в формате PDF.

08:54. Колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ в двух местах незаконно пересекла российско-украинскую границу.

06:39. Боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения, но позже снова начали использовать 120 мм минометы. Зафиксировано 74 обстрела. Двое украинских военных ранены, семеро - травмированы.

04:29. За четыре месяца вблизи Станицы Луганской саперы обезвредили 600 взрывоопасных предметов. Работа по поиску мин продолжается.

03:57. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, посетившая прифронтовую Авдеевку, заявила, что ЕП осуждает жестокие обстрелы Авдеевки и сделает все возможное для снижения уровня напряжения в регионе и четкого исполнения положений минских соглашений.

20 ФЕВРАЛЯ

21:09. За три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.



19:11. Суд в Тернополе приговорил 18-летнего жителя Тернопольской области к 14 годам тюрьмы за участие в террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



18:42. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.



17:34. К концу 2017 года в Донбассе и Херсонской должны появиться еще три телевышки.

17:04. В Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям. Об этом сказала представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич.

15:44. Признание Россией так называемых документов террористических организаций ЛНР/ДНР не противоречит международному праву и минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:56. Лиманский городской суд Донецкой области заочно приговорил женщину - члена террористической организации ДНР к восьми годам тюремного заключения. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

14:37. Пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение президента России Владимира Путина относительно признания так называемых документов, выданными террористами Донбасса нарушает минские соглашения.

14:04. За последние недели эскалации, после 29 января 2017 года, в Авдеевке были повреждены 328 зданий, два из них вчера, 19 февраля.

13:20. За 19 февраля 2017 года на фронте в Донбассе погиб военнослужащий, один боец получил ранение.

13:18. В зоне проведения АТО в Донецкой области за период 17-19 февраля 2017 года пострадали семь гражданских лиц.

13:17. Признание Россией "документов" жителей террористических организаций ЛНР/ДНР не вносит никаких корректив в работу белорусского пограничного ведомства, въехать в Беларусь по ним, как и раньше, невозможно.

12:35. В старой части Авдеевки сотрудники полиции обнаружили беспилотник российского производства.

12:09. Сегодня, 20 февраля, Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.

11:15. Жители Авдеевки в Донецкой области устали от постоянных обстрелов гибридных войск с оккупированной территории.

10:41. Вчера, 19 февраля, днем ​​в Счастьенскую городскую больницу была доставлена жительница села Артема Станично-Луганского района, которая получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с оккупированной территории.

10:11. Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны в Донбассе Василию Слипаку посмертно.

10:05. Российский наемник из подразделения гибридной армии РФ, расквартированного в Кадиевке, пьяным из ревности взорвал гранату в квартире, где находился вместе с местной жительницей.

09:48. В Авдеевке начались работы по восстановлению электроснабжения.

09:32. В Золотом будет организована блокада ОРЛО.

06:42. За прошлые сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

03:55. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что решение России признавать "документы" террористических организаций ДНР и ЛНР мешает возможностям укреплять перемирие.

19 ФЕВРАЛЯ

22:12. На неподконтрольной территории повреждена опора ЛЭП над Горловской трассой. На подконтрольной территории в Авдеевке все 5 повреждений отремонтированы.

19:22. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщил в комментарии LIGA.net спикер штаба АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, один получил ранение. Ранее объявленный пропавшим без вести солдат погиб.

17:05. Подача электроэнергии в Авдеевке все еще не восстановлена. Ремонтные бригады обнаружили на подконтрольной части 5 повреждений линий электропередач. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



13:34. В результате боевых действий за последние сутки один солдат пропал без вести во время обстрела Авдеевки, девять военных получили ранения и травмы. Ситуация в Авдеевке обостряется.

13:06. В Главном управлении разведки сообщают, что "командование" гибридной армии РФ наживается на том, что продает боевикам "разрешение на пьянство".

12:12. Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что отделения полиции в Авдеевке усилят личным составом спецподразделения ГУ Нацполиции.

11:09. В США заявили, что признание Россией действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса, противоречит минским договоренностям.

09:30. Железнодороджная станция Авдеевка пострадала от ночного обстрела боевиками, в частности, были повреждены электросети. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в Авдеевке электроснабжение пропало еще 18 февраля в 20:00: как в самом городе, так и на Коксохоме.

07:31. За прошедшие сутки гибридные войска РФ 105 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил, в результате чего шестеро украинских бойцов были ранены, трое травмированы. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено силами АТО.

18 ФЕВРАЛЯ

22:55. Около 21:00 позиции украинских военных вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении были обстреляны с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

21:31. За сутки российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 49 раз, двое украинских военных были ранены. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено.

21:11. Россия де-факто признала нелегитимные органы власти в Донбассе, созданные террористами ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства в связи с указом руководителя РФ Владимира Путина о признании документов террористов ЛНР и ДНР.

20:33. Указ Путина подписан под так называемую "национализацию" в оккупированных районах. Теперь, когда Москва признала документы террористов, созданы все условия для откровенного грабежа на захваченных территориях. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

20:23. Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) и Донецкая фильтровальная станция (ДФС) оказались без электроэнергии из-за обстрелов. Об этом сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

19:22. Указ Путина о признании документов с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР и ЛНР означает, что Москва не собирается "сливать Донбасс". Об этом заявил вице-спикер нелигитимной Госдумы России Петр Толстой.

18:58. На переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

18:56. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Владимира Путина признать документы террористов из организаций ДНР и ЛНР "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ. Об этом он заявил в Мюнхене.

18:36. Подписав указ о признании паспортов и других документов террористов ЛНР и ДНР, Путин тем самым, вышел из минского процесса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

18:22. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" итогами встречи нормандской четверки в Мюнхене.

17:56. Переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки. Такой договоренности достигли представители "четверки" и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

16:34. Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Соответствующий указ подписал президент страны-агрессора Владимир Путин.

12:55. 17 февраля боевики нанесли артиллерийские удары по Авдеевке и селу Трудовскому под Волновахой. Ранения получили четыре человека, из которых двое - дети 14 и 15 лет.

12:15. По данным разведки, минометным расчетом боевики террористической организации ДНР обстреляли свои же передовые позиции в районе населенного пункта Спартак. В результате "дружественного" огня уничтожены 10 боевиков, ранены - два.

10:23. Вечером 17 февраля боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка.

08:50. 17 февраля около 16:30 около Крымского от осколочного ранения погиб украинский волонтер одного из благотворительных фондов.

06:45. За минувшие сутки боевики 73 раза обстреляли позиции сил АТО. Четверо украинских военных ранены. В Авдеевке в результате обстрела из танка были ранены двое мирных жителей.

06:19. Последствия обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки: видео

04:16. В результате обстрела боевиками Авдеевки снаряд попал в 9-этажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже. Осколками были ранены двое подростков. В результате обстрела повреждена также котельная школы №3.

17 ФЕВРАЛЯ

22:37. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что эскалация ситуации в Донбассе объясняется тем, что Российская Федерация сейчас испытывает администрацию президента США Дональда Трампа.

18:42. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 32 раза обстреляли позиции украинских военных. За день 1 погибший и 3 раненых.

18:42. Транспортная блокада Донбасса, которая привела к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост. Об этом говорится в заявлении государств Большой семерки.

18:25. Читайте также: Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны

18:16. Боевики гибридной армии РФ вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области.

17:59. На блокпосту в Бахмуте, Донецкая область, один из народных депутатов помешал осмотру полицейскими автобуса ПАЗ, в котором находились порядка 20 человек в камуфляжной форме.

17:07. Представитель боевиков Владислав Дейнего забрал документы по отводу тяжелой военной техники у представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня на встрече с главарями террористической организаций ЛНР/ДНР.

16:38. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "депутата" псевдопарламента террористической организации ДНР, который сейчас находится в розыске.

15:54. В Станице Луганской, которая находится в 12 км от оккупированного Луганска, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа, несмотря на заявления Министерства информационной политики.

15:38. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что в Донбассе миллион детей нуждаются в неотложной гуманитарной помощи.

15:10. Представители СММ ОБСЕ намерены встретиться с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения минских соглашений.

14:58. Ситуация в зоне проведения АТО обострилась, увеличилось количество обстрелов из минометов, пушек, танков. Украинским военным разрешено адекватно реагировать на провокации противника.

14:34. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о своей поддержке присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

13:47. В Авдеевке есть угроза разрушения жилого дома, в который 16 февраля попал снаряд боевиков террористической организации ДНР.

13:30. Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин раскритиковал действия участников блокады на границе с временно оккупированным Донбассом.

13:17. За минувшие сутки на фронте в Донбассе погибли трое военнослужащих, десять бойцов сил АТО получили ранения.

13:12. Полиция опровергла обвинения участников блокады Донбасса в штурме.

12:52. Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали, что боевики террористической организации ДНР и российские военные превратили горловский дом-интернат для инвалидов в военную базу.

12:40. 19 февраля в Новочеркасске в Ростовской области на базе террористической организации Всевеликое войско Донское во главе с "атаманом" Николаем Козицыным пройдет собрание по вопросу "восстановления Казачьей национальной гвардии".

12:28. За 17 дней блокады железнодорожных путей в Донбассе украинские ТЭС пополнились на 500 тыс. тонн антрацита.

12:08. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт в Донбассе нельзя решить без участия Российской Федерации. Так он прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне на полях саммита Большой двадцатки на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

11:28. Несмотря на ежемесячное "выявление и обезвреживание большого количества украинских шпионов и диверсантов", во временно подконтрольных террористической организации ЛНР районах Луганской области "постоянно фиксируетсявысокая активность проукраински настроенных элементов и агентуры украинских спецслужб".

10:42. Пострадавшим в результате вчерашних обстрелов Авдеевки со стороны пророссийских наемников была оказана необходимая медицинская помощь.

10:40. Доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о положении гражданского населения в зоне АТО в очередной раз подтвердил нарушение Россией минских соглашений по Донбассу, однако многие критические гуманитарные вопросы в нем не отображены. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.

10:38. За прошлые сутки боевики из минометов, стрелкового оружия и гранатометов дважды обстреляли позиции контрольного пункта въезда-выезда Марьинка и одноименного контрольного поста.

10:17. Вчера, 16 февраля, в "штабе армии ЛНР" руководство оккупационного контингента провело проверку укомплектованности подразделений гибридной российской армии в Луганской области.

10:10. Блокада в зоне АТО: ОБСЕ сообщила детали.

09:56. Район Авдеевки вчера вечером и сегодня ночью оккупанты интенсивно обстреляли из самоходных артиллерийских установок Акация кал. 152 мм и 122-миллиметровых гаубиц Д-30/30А, хотя запасы российских снарядов, топлива и запчастей оказались не в состоянии обеспечить прежнюю интенсивность обстрелов силами гибридной армии РФ.

09:36. Вack in the USSR: как живет Луганск и Донецк - видео.

08:30. Игра в блокаду. Кто больше пострадает из-за изоляции Донбасса.

07:21. Боевики 66 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 16 февраля, трое военнослужащих погибли и 10 получили ранения.

06:23. Риск эскалации боевых действий в Донбассе остается высоким из-за постоянных провокаций с российской стороны и наличия непосредственно у линии разграничения сотен единиц запрещенного договоренностями оружия. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс.

04:54. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на прошлой неделе 27 раз наблюдателям ограничивали свободу передвижения.

03:58. Последствия обстрела Авдеевки: видео

02:28. Украина весной должна возобновить поисковые работы на месте падения самолета рейса MH17 в Донбассе.

00:35. На заседании Совета национальной безопасности и обороны не рассматривали возможность прекращения блокады в Донбассе силовыми методами, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

16 ФЕВРАЛЯ

22:32. Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел Авдеевки 16 февраля как террористический акт. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.



21:19. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры".

21:10. В результате артиллерийского обстрела в Авдеевке Донецкой области пострадали три дома, один мирный житель погиб, еще двое получили травмы, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



19:27. В Луганской области полицейские задержали грузовик, в котором незаконно перевозили уголь. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай.



19:18. Подконтрольные РФ бандформирования из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки, в результате погиб один мирный житель. Об этом у себя в Facebook сообщил глава полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



18:47. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против российского писателя Евгения Прилепина, который решил стать участником незаконного вооруженного формировании ДНР.

18:43. Первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил на пресс-конференции в Киеве, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.

18:31. Так называемый штаб блокады торговли с оккупированными районами Донбасса заявил о начале перекрытия автодорог, связывающих контролируемые Украиной территории с ОРДЛО, и установке блокпоста вблизи поселка Золотое Луганской области.

18:25. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных, трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения.

17:47. США выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из оккупированных районов Донбасса.

16:26. Украинские власти расширят список товаров, запрещенных к ввозу в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

16:12. Глава МВД Арсен Аваков считает, что если президент РФ Владимир Путин будет дальше обострять агрессию в Донбассе, то последствия будут катастрофическими.

15:39. В Волновахе Донецкой области полицейские задержали разведчика российско-оккупационных войск.

15:08. Блокада оккупированного Донбасса будет продолжаться. Об этом говорится в заявлении штаба участников блокады ОРДЛО.

14:25. Российский политолог и философ Александр Морозов не исключает начала третьей мировой войны.

14:21. Фактически ни один из компромиссов, которые предлагаются ради установления мира в Донбассе, не был поддержан большинством населения Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

13:49. За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

13:16. Ограниченные экономические отношения с временно оккупированными территориями являются частью стратегии возвращения Донбасса. Об этом сегодня на торжественном собрании, посвященному Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, заявил президент Украины Петр Порошенко.

13:06. Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок не исключает, что Россия может использовать проведение летом военных учений Запад-2017 для осуществления очередных провокаций.

12:59. Херсонский городской суд заочно вынес обвинительный приговор местному жителю, которого признал виновным в причастности к террористической организации ДНР.

12:26. Сегодня, 16 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрен вопрос о принятии неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны.

11:37. Правоохранительные органы Беларуси задержали одного из участников акции, направленной на срыв пресс-конференции спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

11:08. Взрыв на электростанции в Счастье Луганской области произошел 11 февраля по причине технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

10:35. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила детали взрыва, который произошел в оккупированном Донецке.

10:23. Боевики регулярно обстреливают поселок Водяное, в котором до сих пор остаются мирные жители.

09:29. Российское оккупационное командование с 9 февраля использует шаткий режим прекращения огня и бедственное положение населения временно оккупированных территорий в Донбассе, чтобы вербовать в состав гибридных войск рабочих предприятий угледобывающего комплекса. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

06:31. За минувшие сутки террористы 49 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинские военный погиб, трое - ранены и один военный травмирован.

15 ФЕВРАЛЯ

22:55. По итогам визита апостольского нунция Клаудио Гуджеротти в Донбасс глава Донецкой ОВГА сообщил о намерении Ватикана оказать помощь Авдеевке. Ватикан выделит €200 тысяч жителям Авдеевки.

22:00. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад, согласно которому уничтоживший рейс MH17 комплекс "Бук" в оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.

20:51. В Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями издания Русская планета, попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика.

20:15. В Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли соглашения об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля.

19:46. Управление Службы безопасности в Одесской области открыло уголовное производство по факту деятельности журналиста Григория Кваснюка, который в своем видеоблоге на YouTube открыто прославлял ликвидированных боевиков.

18:46. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 24 раза обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий получил травму, погибших нет.

16:51. Жительницу Краматорска, обвиняемую в организации и проведении в городе почти три года назад сепаратистского псевдореферендума, будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

15:31. За военные преступления в Украине к уголовной ответственности привлечены 28 граждан РФ и 13 боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР. В списке подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины на сегодня значатся 12 генералов и два офицера ВС РФ.

15:18. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в своем Twitter.

14:30. СБУ передала в суд обвинительный акт в отношении Эдуарда Полякова - так называемого советника "по вопросам топливно-энергетического комплекса" главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

13:25. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в Минске в среду, 15 февраля 2017 года.

13:10. В Донецке закрыли тренировочную базу Шахтера: там боевики.

12:58. Школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР.

11:57. Взрыв, прогремевший на Донецком казенном заводе химических изделий утром 14 февраля 2017 года, произошел во время сбора и сортировки металлолома боевиками террористической организации ДНР.

11:27. Сегодня Украина с глубоким уважением вспоминает участников боевых действий, которым пришлось выполнять служебные обязанности на территории других государств. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак в Facebook.

11:05. В Минске проходят заседания рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

09:34. В оккупированном Енакиево директор металлургического комбината сообщил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии остановятся две доменные печи.

09:16. В оккупированных поселках Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько танков боевиков террористической организации ЛНР.

08:36. Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не в состоянии справиться с безопасностью в Европе.

07:47. Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный считает, что в Украине давно нужно было ввести военное положение.

07:25. После Донецка и Луганска. Две истории успешных переселенцев.

07:08. За минувшие сутки пророссийские наемники 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

01:35. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предупредил участников блокады железной дороги в Донбассе, что проводить массовые акции в нескольких километрах от линии фронта небезопасно.

14 ФЕВРАЛЯ

18:35. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один солдат ВСУ не погиб и не был ранен.



14:35. Сегодня войска Западного военного округа начали внезапную проверку соединений и воинских частей округа.

13:22. За вчерашний день, 13 февраля, в зоне АТО был ранен военнослужащий; 72 обстрела со стороны боевиков.

13:05. Морпехи показали, что сделал "русский мир" с Широкино (видео).

12:54. Генштаб показал танковые стрельбы под Черниговом (видео).

12:44. Экс-генерала СБУ заподозрили в призывах к госперевороту.

12:36. СБУ повторно задержала подозреваемого в терроризме: мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление и находился под стражей, однако был оправдан судом в Селидово.

12:35. В Приазовье боевики обстреляли свои же позиции под Новоазовском, обвинив затем ВСУ в провокациях.

12:30. Полиция в Донецкой области открыла четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО.

12:25. В ЕС переживают, что из-за блокады в зоне АТО в первую очередь пострадает население по обе стороны линии разграничения.

12:05. В Донбассе осуществляется вооруженная агрессия России, а не "гражданская война", заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

11:11. Оккупационные войска гибридной российской армии в Донбассе продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для маскировки позиций бронетехники и артиллерии. Об этом говорится в своде Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

11:00. В оккупированном Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе казенного завода.

10:44. Боевики террористической организации ДНР открыли предупредительный огонь, когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танк неустановленного типа в Пикузах.

10:40. Украинцы в целом поддерживают переселенцев из временно оккупированных Крыма и части Донбасса, причем уровень этой поддержки мало коррелирует с географией страны: к ним одинаково хорошо относятся практически во всех регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией SeeD при поддержке агентства США по международному развитию (USAID), которые в своем Facebook опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

09:41. Командир 72-й бригады Андрей Соколов сказал, что ВСУ прошли экзамен на зрелость в Авдеевке

09:20. В Донецкой области в течение суток, с 10 по 11 февраля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками, отметив при этом увеличение количества взрывов - с 180 до 330.

09:15. По состоянию на 14 февраля 2017 года личный состав гибридной российской армии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей насчитывает около 36 тысяч боевиков..

06:48. За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ. Одного украинского военного ранено. Водяное террористы обстреляли из 122 мм артиллерии, танков, БМП и БТР.

03:58. Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что блокада поставок угля с неподконтрольной Украине территорий выгодна России и грозит остановкой украинских предприятий.

02:33. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина сможет избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого на неподконтрольной территории Украины, через 2-2,5 года.

13 ФЕВРАЛЯ

19:23. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один солдат ВСУ не погиб и не был ранен, боевики применяли тяжелое вооружение.

17:34. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец АТО получил ранения в Авдеевке.

17:14. Силы АТО предупреждают, если пророссийские наемники не прекратят обстрелы позиций ВСУ, то они будут вынуждены открыть ответный огонь после 16:30.

17:07. На концерте рок-группы Brutto в белорусском городе Гродно 12 февраля музыканты и лидер Сергей Михалок посвятили композицию "Гарри" памяти украинских героев, погибших в ходе АТО в Донбассе.

16:24. Количество участников блокады ОРДЛО на перегоне Светланово-Шипилово постоянно меняется от семи до пятнадцати человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

15:48. В Станице Луганской женщина сожгла новорожденного, пытаясь обвинить ВСУ.

15:30. Боевики российско-террористической гибридной армии в последние двое суток приведены в высшую степень боеготовности, в частности это касается подразделений террористов "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР". Об этом сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

15:17. В настоящее время идет поисковая операция украинских разведчиков, которые пропали несколько дней назад в зоне АТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

15:00. Минские соглашения позволили остановить полномасштабное наступление страны-агрессора России на Украину. Об этом накануне второй годовщины их подписания заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в эфире 112.Украина..

14:34. Военная прокуратура и Служба безопасности Украины 10 февраля в Сватово задержали боевика террористической организации ДНР по подозрению в издевательствах над пленными украинскими военными в Донецкой области.

14:15. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что пока в Донбассе будут находиться войска страны-агрессора РФ, говорить о выборах в оккупированном Донбассе преждевременно.

13:50. Сегодня, 13 февраля, коммунальному предприятию Попаснянский водоканал было уплачено еще 2,9 млн грн за водоснабжение на оккупированной территории Луганской области.

13:21. Социологи КМИС изучили влияние роспропаганды на украинцев и выяснили, что из российского ТВ получают информацию 7,9% граждан, но доверие к российским телеканалам "почти на нуле".

12:58. На контрольном пункте въезда-выезда Майорск пограничники предотвратили попытку провезти в ОРДО 550 тысяч рублей и 41 тысячу гривень.

12:05. ИС: с 6 по 12 февраля "силовикам ДНР" поступило более 100 жалоб от граждан на "жестокие действия российских военных", прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению.

11:12. Обстановка вдоль линии разграничения в зоне АТО приобретает признаки деэскалации, что связано с уменьшением применения противником тяжелого вооружения. Ранее обнародованные данные агентуры группы ИС в Донбассе о деэскалации подтвердили на Facebook-странице Главного управлении разведки.

10:29. В зоне АТО за выходные значительно снизилось количество случаев применения гибридной армией РФ запрещенных минскими соглашениями вооружений: в основном обстрелы ведутся из пехотного оружия и орудий бронетехники. Об этом говорится в сводке военных экспертов группы Информационное сопротивление.

10:12. В Авдеевке Донецкой области завершился этап первоочередных ремонтно-восстановительных работ поврежденных домов, пострадавших в результате обстрелов со стороны пророссийских наемников.

09:24. Российский писатель Захар Прилепин стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом террористической организации ДНР.

06:35. За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 67 раз обстреляли позиции украинских военных.

12 ФЕВРАЛЯ

20:26. Раненый в Авдеевке британский журналист Кристофер Нанн рассказал об обстреле квартиры в Авдеевке и своем состоянии после операции.

19:51. Группа украинских разведчиков вторые сутки не выходит на связь. Информации о них, их местонахождении или причинах потери связи с ними пока нет. Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

18:34. По состоянию на 18:00 12 февраля зафиксировано 33 обстрела позиций ВСУ.

18:07. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что до конца марта будет восстановлена школа опорная школа в поселке Былбасовка Славянского района.

17:04. Важно сохранить санкции против страны-агрессора России до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая оккупированный Крым. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко в Киеве на встрече с главой Республики Словения Борутом Пахором.

14:09. СБУ задержала женщину-снайпера боевиков на линии разграничения в Донбассе.

13:38. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения в Водяном и Широкино на мариупольском направлении.

13:03. Украинская разведка установила очередные факты хищения пророссийскими наемниками средств, предназначенных для восстановления боевой техники.

12:47. В Авдеевке Донецкой области после эскалации есть трагедия в каждом жилом доме, несколько семей оказались на грани выживания в старой части города. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

11:11. В северной части оккупированного села Новогригорьевка, которое расположено в 61 км к северо-востоку от Донецка, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, как двое детей 6-7 лет играли в снегу примерно в 30 метрах от ракеты РСЗО, которая не взорвалась.



09:30. За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения в зоне АТО. Боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ.



11 ФЕВРАЛЯ

20:46. Полиция Донецкой области с начала года предъявила обвинение 35 боевикам.

19:23. По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

18:40. Оккупанты в Донбассе продолжают нарушать режим тишины и обстреливать позиции из запрещенного минского соглашениями вооружения. Всего на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов, двое украинских военных ранены.

16:40. На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые были на задании.

16:27. Завтра в Авдеевку вернется первая группа из 30 местных жителей. Они уже подали соответствующие заявки.

14:43. За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет. Также среди военнослужащих в Донбассе никто не получил ранения.

14:10. Умер начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев.

13:48. ФСБ проводит анонимный телефонный опрос, узнавая у жителей оккупированного Донбасса, как они относятся к главарю террористов ДНР.

13:47. В зоне проведения АТО задержана снайпер террористической организации ДНР при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию.

06:30. За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет.

03:54. Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН заблокировал "основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма" Ясиноватая - Константиновка.

01:41. В городе Курахово Марьинского района Донецкой области полиция задержала бывшего боевика из бандформирования Дизель.

10 ФЕВРАЛЯ

21:28 Боевики террористической организации ДНР задержали патруль СММ ОБСЕ неподалеку от Горловки и более часа препятствовали его передвижению.

18:10 Глава МИД Павел Климкин на встрече в нормандском формате будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск.

16:59 Боевики террористической организации ДНР обстреляли сегодня из РСЗО БМ-21 Град позиции ВСУ в Красногоровке.

16:44 Пресс-офицер 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук сообщила о нескольких мощных взрывах на временно оккупированной территории Донецкой области.

15:37. Европейский парламент намерен рассмотреть ситуацию в Авдеевкена следующей пленарной неделе.

15:36. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что пока нельзя отменять санкции против страны-агрессора России.

15:19. Украинские военные проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом.

14:57. Вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации ЛНР, который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений. Боевик лишен свободы сроком на три года.

14:56. За минувшие сутки, 9 февраля 2017 года, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен в ходе боевых столкновений с террористами ДНР/ЛНР в Донбассе.

14:55. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил сегодня после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам.

13:38. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не подтверждает информацию о том, что в ОРЛО сотрудники СБУ проводят спецоперации под видом наблюдателей.

13:19. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг считает, что одна из причин эскалации в Донбассе - это размещение вооружений в непосредственной близости друг от друга.

12:25. В оккупированном Донецке около трех тысяч человек согнали на похороны боевика террористической организации ДНР Гиви.

12:07. Более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

12:06. В связи с ограничением финансовой поддержки РФ задерживается выплата жалования боевикам гибридной армии РФ на временно оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Главное управление разведки.

11:02. В последние дни пропагандисты государства-оккупанта РФ и его террористического анклава на востоке Украины активно распространяют информацию о том, что силы АТО якобы "ведут подготовку вооруженных провокаций в районе Мариуполя". Об этом предостерегает агентурная сеть группы военных экспертов Информационное сопротивление на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

10:13. На ряде участков линии боевого столкновения в Донбассе отмечается вывод в первую линию кадровых военнослужащих российской армии, в основном переодетых в форму местных боевиков. Об этом сообщает сводка группы военных экспертов Информационное сопротивление.

09:59. Камера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в ночь на 4 февраля.

09:27. У сбитого вчера российского беспилотника был жесткий диск, рассчитанный на 16 часов непрерывной записи.

08:49. Главаря батальона террористов Сомали Михаила Толстых Гиви могли ликвидировать из-за того, что он знал, кто сбил малайзийский самолет Boeing рейса MH17 над Донбассом.

08:41. Жителей оккупированного Донецка, Горловки и Макеевки сгоняют сегодня на похороны ликвидированного боевика Гиви.

06:43. За прошлые сутки в Донбассе зафиксировали 61 обстрел.

01:59. Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса, а обменивается товарами. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

9 ФЕВРАЛЯ

20:43. Сегодня во время обстрела боевиками Авдеевки были ранены двое местных жителей.

19:58. 24-летний молодой человек подорвался на мине на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык.

17:57. Житель Москвы Игорь Мыльцев, боевик подразделения террориста Михаила Толстых (Гиви) Сомали заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое боевиков подразделения. Толстых убили за то, что он бросил своих подопечных во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

17:16. По состоянию на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе запрещенного минскими договоренностями. Ннаибольшую активность террористы проявляют на донецком направлении - в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Верхнеторецкое и вблизи шахты Бутовка.

16:50. Читайте также: Блокада ОРДЛО: Мифы и смыслы

15:40. Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации по фактам оккупации Крыма, военной агресии в Донбассе, о нарушении прав человека на оккупированных территориях и незаконном вывозе детей-сирот в РФ.

15:15. Активные действия по подготовке к оккупации Крыма Россия начала еще в 2013 году, и экс-диктатор Виктор Янукович знал об этом. Об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко

15:07. В результате артобстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО на мариупольском направлении была выведена из строя электрическая подстанция. Были обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединский и Сартана. Также была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.

14:08. Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будетнаходиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи.

13:53. Проведение выборов на оккупированных российскими войсками территориях Донбасса невозможно, а восток Украины - это не ГДР. Об этом сегодня на совместном брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил президент Петр Порошенко.

13:15. Вчера, 8 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боевых действиях никто из военнослужащих не погиб и не был ранен.

12:51. Информация о некой сделке Кремля с новой администрацией США о Донбассе не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков.

12:45. НАТО усилит политическое давление на страну-агрессора Россию в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

12:12. ГУ Нацполиции в Донецкой области заявили, что некоторые из тех, кто блокировал автодорогу Бахмут-Константиновка, находятся в розыске.

11:21. Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали российских военнослужащих 74-й бригады, которые получили статус участников боевых действий по результатам так называемой ростово-украинской командировки 2015 года.

11:13. Ликвидация полевого командира оккупационных войск в Донбассе Михаила Толстых, известного по уголовной кличке "Гиви", деморализовала командный состав "армий ЛНР/ДНР.

10:46. Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

10:45. В оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) в ночь с 6 на 7 февраля команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ слышала 133 взрыва неопределенного происхождения в 7-9 км к северо-западу.

10:03. Боевики обстреляли несколько сел: жители остались без света, воды.

08:54. По состоянию на 07:00 9 февраля из Авдеевки Донецкой области были эвакуированы 298 человек, из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей.

07:30. Боевики из танков обстреляли Авдеевку за минувшие сутки.

01:42. Солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с "представителями сепаратистов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

8 ФЕВРАЛЯ

23:53. Украине не было смысла убивать террориста Михаила Толстых, известного как Гиви, поскольку он был бы нужен в качестве свидетеля преступлений. Об этом заявил освобожденный из плена боевиков командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых.

21:11. Президент Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за защиту Авдеевки.

20:07. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один украинский военнослужащий не был ранен и не погиб.

18:45. В МИД Германии заявили, что слова немецкого посла в Украине Эрнста Райхеля о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО до вывода оттуда войск РФ не противоречат официальной позиции Берлина. В министерстве считают, что выборы на не контролируемой Украиной территории Донбасса могут пройти тогда, когда об их модальностях договорятся Киев и Москва.

18:14. Суд в Донецкой области приговорил гражданина России к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в боевых действиях против сил АТО в составе террористической организации ДНР.

17:49. Прокуратура Донецкой области подозревает гражданина РФ Павленко, которого террористы ДНР называют своим "министром госбезопасности", в незаконном лишении свободы четырех украинских подростков.

16:23. По данным источников, боевики ДНР запретили зарубежным СМИ снимать место ликвидации террориста Гиви. Похороны боевика запланированы на 10 февраля.

15:59. Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил факт ликвидации главаря террористической группировки Сомали Гиви и отметил, что "у него было много врагов".

15:31. Штаб блокады торговли с оккупированными районами Донбасса заявил об установке на редуте в Бахмуте Донецкой области еще одной палатки.

15:29. Комиссия Украина - НАТО на уровне послов сегодня обсудит последние события на востоке Украины.

15:20. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении "чиновника" так называемого министерства террористической организации ЛНР.

13:33. В сети появилось видео с места ликвидации боевика террористической организации ДНР Гиви - его кабинета на базе подразделения Сомали.

13:30. Вчера, 7 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боях с оккупантами были ранены шестеро военнослужащих.

13:16. "Вжух! И прилетел Шмель". Реакция соцсетей на ликвидацию Гиви.

12:48. В Кремле отрицают обвинения в причастности России к ликвидации боевика ДНР, главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:46. Переговоры министров иностранных дел нормандской четверки о перемирии в Донбассе могут состояться на следующей неделе в Бонне. Об этом сказал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер.

12:07. Украинский военный подорвался на растяжке в районе села Сизое в Луганской области.

11:23. Оккупационное командование из РФ активизировало конвейер по созданию провокационных и фейковых материалов для дискредитации сил АТО и обвинения их в нарушении минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки на Facebook-странице сообщества.

11:14. В настоящее время боевики террористической организации ДНР оцепили место ликвидации пророссийского наемника Гиви на 300 метров.

10:51. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находившиеся на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) около двух часов, слышали восемь взрывов неопределенного происхождения 6 февраля.

10:41. Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатируетпредоставление статуса участника боевых действий 281 719 участникам АТО.

10:13. СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.

09:59. Появилось видео с места ликвидации террориста Гиви: подробности.

09:58. В оккупированном Луганске так называемых бюджетников и студентов согнали для прощания с боевиком террористической организации ЛНР Олегом Анащенко, который был уничтожен во время взрыва своего автомобиля 4 февраля.

08:44. Сегодня утром, 8 февраля, в Донецке в результате взрыва был ликвидирован один из полевых командиров незаконных вооруженных формирований во временно оккупированной части Донбасса Михаил Толстых, известный в СМИ по кличке "Гиви".

08:10. Боевики 89 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Трое бойцов ранены, трое - получили травмы.

02:23. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала больше тяжелого вооружения по обе стороны разграничения в Донбассе.

00:51. Боевики пытались отбить позиции в районе Авдеевки, которые накануне заняли украинские военные. Об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

7 ФЕВРАЛЯ

23:30. В урегулировании кризиса в Донбассе Германия руководствуется положениями минских соглашений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии.

20:04. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленно отвести тяжелое вооружение из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе.

19:06. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных.

18:17. Детям, живущим на линии столкновения, будут предоставлены льготы для обучения в вузах и профтехучилищах. За изменения в некоторые законы по поводу господдержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения АТО, в населенных пунктах на линии столкновения №5089 проголосовали 269 народных депутатов.

17:54. Со второй попытки депутаты Верховной Рады обратились к международной общественности с просьбой осудить эскалацию агрессии России против Украины. За постановление об обращении Рады к парламентам других стран и международным организациям по поводу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины N6039 проголосовали 258 депутатов.

17:40. Российская Федерация в рамках гибридной войны использует так называемое организационное оружие с целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

17:16. Украине необходимо рассчитывать на собственные силы в противостоянии с РФ на фоне "усталости" Запада от войны и его иллюзий о том, что, отказавшись от поддержки нашего государства, "все станет хорошо". Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

16:34. Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя предложение немецкого посла Эрнста Райхеля провести выборы в Донбассе в присутствии войск РФ, заявил, что это невозможно.

16:07. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков в Донбассе с целью прекращения огня.

16:06. Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

15:57. В последнее время РФ активизировала ввоз на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

15:47. Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение.

15:40. МИД пригласил посла Германии Эрнста Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

14:39. Президент страны-агрессора России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.

14:37. Верховная Рада Украины настаивает на недопустимости проведения выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск и восстановления украинской армией контроля над границей. Об этом с парламентской трибуны заявила глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

14:24. Депутаты не смогли принять обращение к другим странам и международным организациям с просьбой осудить скалацию агрессии России против Украины.

14:17. Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Украина стала ключевым государством противостояния запада и России.

14:12. Народные депутаты требуют от посла Германии в Украине опровергнуть его заявление о возможности проведения выборов на временно оккупированной части Донбасса без вывода российских войск.

13:18. Вчера, 6 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в результате активных боевых действий был ранен военнослужащий.

13:13. Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов предложил первому замглавы миссии Александру Хугу ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и СЦКК.

13:04. Сепаратистский оператор начал регистрировать аккаунты Facebook.

12:48. Российские пропагандисты из Центра информационного противостояния (Новочеркасск) и подельники из местной оккупационной власти в ОРДЛО запугивают жителей Донбасса "сведениями о наступлении ВСУ в ближайшее время". Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

12:15. Новые власти США пока в точности не знают, что происходит в Донбассе, однако выяснят это. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

11:59. По состоянию на 08:00 в Авдеевке восстановлено электро- и водоснабжение для жителей города.

11:38. В Россию не прекращается поток автомобилей с телами убитых в Донбассе российских военнослужащих и наемников: позавчера, 5 февраля, из морга областной больницы им. Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправились очередные два КамАЗа с "грузом 200".

10:56. В Авдеевке женщины встали на защиту ВСУ: диалог с линии фронта.

10:53. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг не исключает нового витка эскалации ситуации в Донбассе.

10:39. С целью скрыть преступную деятельность своих артиллерийских подразделений, российское командование "1 АК ДНР" отдало приказ на усиление контроля за перемещением гражданских лиц в Донецке и других населенных пунктах.

10:12. Раненому в результате обстрела боевиками Авдеевки британскому фотографу Кристоферу Нанну украинские медики вернули зрение.

09:49. C 30 января по 6 февраля через подконтрольные террористам пункты пропуска на границе "Изварино" и "Гуково" на временно оккупированную территорию Донецкой области из РФ переброшено более 80 единиц бронетехники. Об этом говорится в сводке военных экспертов группы Информационное сопротивление.

09:47. Вчера, 6 февраля, офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня попали под обстрел боевиков террористической организации ЛНР в Лобачево Луганской области.

09:42. В период с 30 января по 6 февраля в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты Бутовка российско-террористические войска выпустили не менее 7,5 тыс. мин и снарядов.

09:25. По данным воздушного наблюдения ОБСЕ, были обнаружены тысячи новых воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой, начиная с 28 января этого года.

09:01. Вчера, 6 февраля, коммунальное предприятие Попаснянский водоканал получил 2 млн грн за водоснабжение на оккупированных территориях Луганской области.

06:37. За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Авдеевку, Широкино и Новозвановку боевики обстреляли из танков.

04:10. Боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения.

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22:07. Около 16:00 вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, и движутся аварийные службы.

22:01. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС заявила, что Евросоюз в своей поддержке Украины сосредоточится на вопросе предоставления услуг населению Донбасса, что требует прекращения военных действий.

18:55. За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

18:31. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что за минувшие сутки зафиксировала в Донецкой области 1200 взрывов.

18:29. После интенсивных боев вокруг Авдеевки Донецкой области более 2,6 тысяч детей из 13 школ на востоке пострадали от резкой эскалации боевых действий.

18:12. Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции.

17:12. По состоянию на 16:00 к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Однако электричества нет в пяти населенных пунктах Ясиноватского района.

16:25. Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук заявил, что Украине пора перейти де-факто в режим военного времени. Это не значит объявить военное положение, а работать всем государственным органам в режиме осознания того, что идет война.

15:40. Представитель Украины в Совбезе безопасности ООН Владимир Ельченко заявил, что существует круг так называемых "союзников" России в ООН.

15:13. Сегодня в Авдеевке Донецкой области на обучение в школах пришли 505 учеников.

15:06. Экс-премьер-министр Украины, первый глава СБУ и представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук убежден, что Россия не заинтересована как в том, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины, так и в том, чтобы забрать его себе. Об этом он рассказал в интервью ЛІГА.net.

14:53. Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта в Донбассе используют населенные пункты для оборудования вооруженных позиций.

14:31. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений Краматорска Донецкой области.

14:09. Украина неизбежно приближается к болезненному этапу в войне с Россией, заявил в интервью ЛІГА.net экс-премьер-министр Украины, представитель нашей страны в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

14:04. Двое жителей Славянского района Донецкой области приговорены к пяти годам тюремного заключения за пропаганду сепаратизма в социальной сети.

13:52. Российская делегация в Совбезе ООН во главе с постпредом РФ в этой структуре Виталием Чуркиным 2 февраля была потрясена твердой позицией США на фоне заявлений администрации американского президента Дональда Трампа о возможности улучшения отношений с Москвой. Об этом рассказал постоянный представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко.

13:24. За 5 февраля шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения и травмы в Донбассе.

13:23. Советник президента Юрий Бирюков показал фото украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П на переднем крае обороны под Донецком.

12:48. Глава Форин-офиса Борис Джонсон заявил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС Великобритания будет настаивать на сохранении санкций против РФ.

12:09. В оккупированном Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ встречались с людьми, которые говорили, что они находятся в составе подразделений Российской Федерации.

11:43. В Авдеевке за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков были частично разрушены 12 жилых домов.

11:29. Энергетики сегодня, 6 февраля, смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

11:17. Главари того подразделения боевиков, которое участвует в боях под Авдеевкой, пытаются "поднять боевой дух" распространением слухов о том, что некие их подельники из другого подразделения "заняли часть Авдеевки". Такая дезинформация, отмечают информаторы группы ИС.

11:11. Трое мирных жителей ранены в Авдеевке Донецкой области в результате подрыва на минах 3-5 февраля.

10:59. Донецкая фильтровальная станция подключена к электроснабжению.

10:56. В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого и двух главарей незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины.

10:50. Россия активизировала информационную войну против Украины: оккупанты вдвое увеличили в Донбассе число спецгрупп пропагандистов из СМИ с офицерами Центра информационного противостояния (Новочеркасск) в их состав.

09:41. Евгений Марчук: Выборы в Донбассе возможны не ранее, чем через три-четыре года после войны. Спецпроект ЛІГА.net.

09:34. По состоянию на 08:00 к централизованному электроснабжению подключено 80% Авдеевки.

09:05. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила подробности подрыва автомобиля одного из главарей террористов в оккупированном Луганске.

06:48. За прошлые сутки в Донбассе было 94 обстрела. Пятеро военных ранены и еще один травмирован.

04:35. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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23:26. Все школы Авдеевки в понедельник, 6 февраля, должны снова начать работу.

20:47. В Авдеевке восстановлено тепло- и электроснабжение. Как уточняет ГСЧС, без электричества остается микрорайон Ювилейный и несколько улиц Авдеевки.

19:05. По состоянию на 18:00 зафиксировано 40 обстрелов. Гибридные войска РФ продолжают вести огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. Один украинский военный ранен. Боевики обстреливают Авдеевку из танков, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

18:58. На блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.



18:30. Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта, написал президент Петр Порошенко у себя в Facebook.



16:51. В Авдеевке завершили ремонт линий электроснабжения.



16:06. Министр иностранных дел Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с агрессора, предложенном министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем.



15:40. Организация Объединенных Наций настаивает на возобновлении выплат украинских пенсий в оккупированном Донбассе, заявил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер.



15:15. Из Авдеевки Донецкой области по состоянию на утро 5 февраля эвакуировано 290 человек, сообщают в ГосЧС.

15:09. Главное управление разведки сообщило, что в результате неудачных штурмовых действий против сил ЗСУ увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В частности, в больницах Донецка по состоянию на 5 февраля находится 380 тяжелораненых российских военнослужащих.

12:15. Ремонтная бригада прибыла на место повреждения Донецкой фильтровальной станции вместе с наблюдателями от СММ ОБСЕ.

10:29. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что с 31 января 2017 года в результате обстрелов гибридными войсками РФ в Авдеевке было повреждено 179 городских зданий. Из них - 133 в частном секторе, 25 квартир во многоэтажках. Повреждены также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка.

07:56. За минувшие сутки гибридные войска РФ 51 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате один украинский боец был ранен, и еще один - травмирован.

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23:10. Российско-террористические войска обстреляли из Градов, танков и крупнокалиберной артиллерии поселки Сартану и Широкино возле Мариуполя.

20:48. Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки на горизонте позиций пророссийских террористов.

20:30. За последние 5 дней российско-оккупационные войска 13 раз штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки и выпустили по городу 7, 5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения.

19:44. Государственные учреждения в Авдеевке работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

19:23. Российско-оккупационные войска по состоянию на 18:00 35 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего был ранен один военный. В частности, из артиллерии калибра 152 мм террористы обстреляли новые позиции ВСУ на Светлодарской дуге у Новолуганского. По сообщениям бойцов батальона "Донбасс", удерживающих эти рубежи, били из орудий "Гиацинт".

18:55. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня российско-оккупационные войска нарушили режим тишины и в 17:30 начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны.

17:56. Пророссийские террористы обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы в Авдеевке для возобновления поставок электроэнергии в город.

16:13. В районе Авдеевки нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

15:57. Воду для Авдеевки подают по централизованному водопроводу по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на 3-4 запуска, сказал глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

15:30. В результате обстрела Сартаны пострадало местное кладбище: фото.

14:25. Россия пытается заставить террористов ДНР активизировать боевые действия. Главаря террористов Захарченко в ультимативной форме предупредили, что если боевики потеряют контроль над Ясиноватским плацдармом, то их сместят с постов.

13:31. За прошлые сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих.

12:26. В Сартане в результате обстрела боевиков повреждены 30 домов, из них 28 - частные. Зафиксировано два прямых попадания в дома, в одном из них была семья с тремя детьми.

11:58. Боевики незаконных вооруженных формирований не пропустили на временно оккупированную территорию 26 тонн гуманитарной помощи.

11:32. Сегодня утром группы электромонтеров снова вышли на линию прорыва ЛЭП под Авдеевкой, получив от российской стороны в СЦКК письменное подтверждение о прекращении огня.

09:33. Сегодня около 08:00 в Луганске взорвался автомобиль. Боевики террористической организации ЛНР заявляют, что в машине был один из их главарей.

09:05. Вечером в пятницу, 3 февраля, боевики обстреляли село Сартана около Мариуполя из крупнокалиберного вооружения. Один из снарядов попал в электрическую подстанцию, обесточены десять улиц, повреждены дома.

08:27. Раненый в Авдеевке спасатель Дмитрий Тритейкин пришел в сознание. Его перевезли в больницу в Днепре, сейчас он под присмотром врачей.

07:58. Больница в Авдеевке работает в режиме чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работают хирурги и анестезиологи, сформированы две бригады экстренной медицинской помощи.

06:56. За минувшие сутки террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены.

01:30. Представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым подчеркнула необходимость соблюдать Россией минские соглашения.

01:09. В Авдеевке снаряд террористов попал в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находились мать с пятерыми детьми. Никто не пострадал.

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22:45. Подконтрольный РФ бандформирования продолжают обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки. Террористы используют танки, тяжелую артиллерию и минометы. У Авдеевки стреляют с интервалом в 20 минут.

21:33. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе.

21:08. Подкомитет Европарламента по вопросам безопасности и обороны обсудит эскалацию ситуации в Донбассе. Этот вопрос включен в повестку дня заседания в понедельник, 6 февраля.

20:57. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс будет свидетельствовать о том, что в Украине внутренний, а не международный, конфликт

20:30. В Днепре хирурги сумели предотвратить потерю зрения у британского фотожурналиста Кристофера Нанна, раненого вчера в Авдеевке.

19:49. Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры бывшего главаря ДНР Андрея Пургина и "депутата" ДНР Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных Украине территорий из жилых кварталов Донецка.

18:44. За сегодняшний день по состоянию на 18:00 с начала суток зафиксировано 66 обстрелов, двое украинских военных погибли, пятеро были ранены.

18:35. Следственный комитет Российской Федерации возбудил очередное "уголовное дело" против украинских военнослужащих якобы по факту обстрела оккупированных боевиками населенных пунктов, в частности Донецка.

18:32. Боевика одного из бандформирований террористической организации ДНР задержали сотрудники Службы безопасности в зоне АТО. Во время обыска у боевика изъяли носители с фото- и видеоматериалами, свидетельствующими о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от главарей бандгруппировок.

18:23. Работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке не смогли начать из-за несоблюдения "режима тишины".

18:21. Пьяные боевики террористической организации ЛНР в Ирмино и Григорьевке перестреляли друг друга.

17:42. Волонтерская организация People’s Project обнародовала перехваченную запись разговора террористов, один из которых "жалуется" на украинских военнослужащих.

17:36. В обстреливаемую боевиками гибридной армии РФ Авдеевку прибыл новый отряд полиции, который сменил спецгруппу полицейских, работавшую в городе круглосуточно.

17:08. Президент Петр Порошенко возложил полную ответственность за обострение ситуации в Авдеевке на Россию и контролируемых ею боевиков, так как в каждой террористической группе есть кадровые российские военные, которые выполняют приказы Кремля. Об этом он сказал во время видеоконференции с главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским

16:22. Главарь боевиков террористической организации ДНР Александр Захарченко приказал перевести личный состав пророссийских наемников во всех местах дислокации в полную боевую готовность.

16:16. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

16:16. Военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР к активизации боевых действий на временно-оккупированных территориях Украины. Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство террористической организации ДНР, что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей.

15:30. Условием встречи в нормандском формате на уровне глав государств является прекращение огня в Авдеевке. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

15:26. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по позициям ВСУ за последний год (с февраля 2016 года, - ред. )

14:48. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил участникам блокады в Бахмуте алгоритм действенного контроля за перемещением водочных и табачных изделий. Также они согласились пропустить вагоны из карьера в ОРДО.

14:44. Россию раздражает экономический рост в Украине, поэтому эскалация в Донбассе может быть попыткой отвлечь внимание и ресурсы от проведения реформ. Так во время сегодняшнего брифинга отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об обострении в Донбассе заместитель главы АП Константин Елисеев.

14:31. Партнерами Украины в переговорном процессе по Донбассу остаются США, Германия, Франция. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

14:20. Как ВСУ защищают Авдеевку: Генштаб опубликовал поминутную хронику.

14:16. В Администрации президента введение военного положения пока не обсуждается. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев.

14:10. Слухи о смягчении санкций разжигают аппетиты Кремля, поэтому санкции нужно не только продлевать, но и усиливать. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

13:54. Ситуация в Донбассе из региональной проблемы вновь стала вопросом международного мира и безопасности, поэтому на востоке Украины необходимо введение миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

13:37. В Авдеевке Донецкой области есть угроза гуманитарной и экологической катастрофы в связи с обострением ситуации.

13:28. За 2 февраля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли трое военнослужащих и один сотрудник ГСЧС.

13:13. Вчера вечером в Макеевке мирные жители, которые проживают на временно оккупированной территории, видели собственными глазами и передали полиции информацию о движении колонны техники боевиков: 20 танков Т-90, 15 САУ и Грады.

13:10. За личное мужество и самоотверженное выполнение воинского долга награждены 94 военнослужащих Вооруженных сил и Нацгвардии, из них 34 - посмертно.

13:03. Всего за помощью за последние сутки обратились около четырех тысяч жителей Авдеевки.

12:38. Боевики гибридной армии РФ продолжают целенаправленно обстреливать населенные пункты Донбасса, подвергая опасности мирных жителей. Фотографии последствий обстрелов Авдеевки, Марьинки и Сартаны опубликовала пресс-служба полиции Донецкой области.

11:05. Из-за боевых потерь и отсутствия подготовленных ресурсов, укомплектованность тех подразделений "армии ДНР", которые воюют против Украины на донецком направлении фронта, составляет не более 50%. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

10:52. Боевики террористической организации ДНР вчера вечером обстреляли КПВВ Марьинка.

10:32. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение боевиков террористической организации ЛНР на грузовиках в нескольких оккупированных населенных пунктах.

10:31. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, украинские танки участия в боевых действиях вдоль линии разграничения в Донбассе не принимают.

10:06. Вследствие вражеских обстрелов вечером за прошедшие сутки вблизи села Новозвановка Попаснянского района Луганской области трое бойцов АТО получили ранения разной степени тяжести.

09:35. Во время боев под Авдеевкой террористические формирования могли применять самые современные российские беспилотные комплексы, способные массово рассылать СМС и определять местонахождение мобильных устройств.

09:15. По состоянию на 07:00 сегодня из Авдеевки эвакуированы 200 человек, из них 95 детей.

08:59. Спасатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, о гибели которого вследствие якобы несовместимого с жизнью ранения при обстреле Авдеевки террористами сообщалось ранее, жив.

08:55. На Яворовский полигон во Львовской области прибыли военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.

08:53. Сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП в Авдеевка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

08:43. На 08:00 утра 3 февраля 2017 года обстановка по всей линии разграничения в Донбассе обостряется: российско-оккупационные войска применяют реактивную и ствольную артиллерию на всех фронтовых направлениях, вследствие чего двое военных погибли, один получил ранение.

07:20. Всего за сутки, 2 февраля, зафиксировано 114 обстрелов. Четверо военных погибли, 17 - ранены.

06:50. Специальная мониторинговая миссия ОСБЕ проверяет информацию о жертвах среди мирных жителей в результате ночного обстрела Авдеевки и Донецка. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

06:47. Международный комитет Красного Креста в Украине даст шесть тонн топлива для работы генераторов в Авдеевке.

06:20. Международная группа расследователей Bellingcat совместно Conflict Intelligence Team установила точные координаты места, откуда боевики стреляли из Градов 31 января и 1 февраля.

03:28. Информация об эвакуации гражданского населения из Донецка может быть подготовкой к провокациям. Об этом заявил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

02:07. Раненного в результате обстрела в Авдеевке британского фотографа Кристофера Нунна отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова.

01:45. В штабе АТО опровергли информацию, что украинские военные обстреливают Донецк из артиллерии.

01:23. Скончался раненный в результате обстрела Авдеевки спасатель Дмитрий Тритейкин.

00:59. Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма. Об этом сказала на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли.

00:45. На заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась эскалация в Донбассе, представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.

00:20. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что в центре Донецка слышны "входящие" и "исходящие" выстрелы.

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23:50. За последние дни ОБСЕ зафиксировала 31 тысячу взрывов.

23:24. ООН готова помочь гражданским жителям, эвакуированным из Авдеевки. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН сказал заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.



22:44. В результате обстрела Авдеевки сегодня вечером, 2 февраля, двое мирных жителей погибли, ранение получил один иностранный журналист.



21:49. Вечером, около 19:30, боевики гибридной армии РФ обстреляли Авдеевку. В результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен.



19:08. В течение дня подконтрольные РФ бандформирования 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения.



18:43. Президент РФ Владимир Путин считает, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировала Украина, которая таким образом пытается получить финансовую помощь от ЕС и США. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию.



16:57. Президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко высказался за немедленное прекращение обстрелов Авдеевки боевиками гибридной армии РФ.

16:55. В Евросоюзе хотят видеть прогресс в принятии законопроекта о национальной безопасности Украины. Об этом во время встречи со спикером Рады Андреем Парубием заявил глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников.

16:11. Мировое сообщество должно активнее давить на Российскую Федерацию, чтобы контролируемые ею боевики прекратили обстрелы в Донбассе и соблюдали минские соглашения. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в телефонном разговоре с президентом Словакии Андреем Киской.

16:06. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль предложил свой вариант восстановления тепло- и электроснабжения Авдеевки в Донецкой области. По его мнению, гарантий о прекращении огня от ОРДЛО можно добиться, когда у них возникнет безвыходная ситуация с поставками воды и света.

16:05. Прокуратурой АРК по результатам проведенного предварительного расследования 1 февраля сообщено о подозрении бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Сергею Нянчуру по факту государственной измены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.111 УК Украины.

15:49. СБУ проводит следственные действия с задержанным в Авдеевке подозреваемым в корректировании огня террористов.

15:43. В настоящее время в Авдеевке отмечается относительная тишина, однако российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня, cообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

15:10. Военной прокуратурой Южного региона Украины по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины начато уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 115 УК Украины - покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах.

14:56. В результате обстрела боевиками гибридной армии РФ Марьинки ранена 55-летняя женщина.

14:27. Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин считает, что блокада ОРДЛО дестабилизирует ситуацию в области.

14:16. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала несколько микроавтобусов с надписью Груз 200 на украинско-российской границе во время эскалации в Авдеевке Донецкой области.

14:11. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал к немедленному прекращению боев в Донбассе.

14:00. Виталий Дейнега о том, что между торговой блокадой ОРДЛО и политическим популизмом больше общего, чем кажется.

13:37. Сегодня участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка.

13:19. В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за 1 февраля 2017 года ранены 14 военнослужащих, травмированы шестеро.

12:07. Накануне проведения встречи трехсторонней контактной группы в Минске СБУ передала списки украинских заложников координатору гуманитарной подгруппы ОБСЕ Тони Фришу.

12:06. В Харьковской области задержан предполагаемый боевик террористической организации ДНР, подозреваемый в подготовке терактов и диверсий в регион.

12:03. Ремонтные бригады, которые пытаются восстановить перебитые обстрелами линии электропередач в Авдеевке, снова попали под огонь боевиков гибридной армии РФ.

11:25. Несогласованность в управлении войсками гибридной армии РФ в Донбассе приводит к частым случаям "дружественного огня" - боевики обстреливают также и собственные позиции.

11:21. Члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем главы миссии Александром Хугом приехали на Донецкую фильтровальную станцию.

10:12. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины вчера, 1 февраля, подключились к обеспечению жителей обстреливаемой террористами Авдеевки самым необходимым во избежание гуманитарной катастрофы в городе.

09:40. Ситуация в обстреливаемой террористами Авдеевке контролируемая, причин для паники нет, а температуру в жилых помещениях удалось немного повысить.

09:07. Беспилотник Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Миусинске 42 реактивные системы залпового огня Град боевиков террористической организации ЛНР.

08:41. По состоянию на 07:00 из Авдеевки были эвакуированы 149 человек, из них 77 детей.

07:37. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, монтажники смогли обнаружить места повреждения ЛЭП в Авдеевке.

07:22. В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая более 10 330 взрывов.

06:46. За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили вести огонь по Авдеевке. В целом зафиксировано 67 обстрелов. Двое украинских военных погибли, десять - ранены, четверо - травмированы.

06:23. Террористы обстреляли дорогу, по которой ранее осуществлялась эвакуация жителей Адвеевки.

02:11. Задержанному 1 февраля в Авдеевке подозреваемому в пособничестве террористам объявили о подозрении в терроризме. Им оказался крымчанин Андрей Третьяков 1973 года рождения.

00:40. К сотрудникам Государственно службы по чрезвычайным ситуациям присоединилась миссия международного комитета Красного креста. Жителям Адеевки уже направлен гуманитарный конвой.

00:04. Президент парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли призвал к немедленной деэскалации насилия и уважению к договоренностям о прекращении огня. Он выразил обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины.

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22:10. За минувшие сутки в ходе ответных боевых действий Вооруженные Силы Украины ликвидировали 26 террористов гибридной армии РФ, 60 боевиков ранены. Об этом у себя в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.



21:15. Трехсторонняя контактная группа призвала стороны конфликта в Донбассе до 5 февраля отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.



20:16. В полиции Донецкой области заявили, что по состоянию на 19:00 в Авдеевке возобновились обстрелы боевиков.

19:40. В течение дня подконтрольные РФ бандформирования 36 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения.

18:40. По состоянию на 16:00 1 февраля из Авдеевки Донецкой области эвакуированы 132 человека, из них 70 детей. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.



18:21. Жительница Авдеевки обратилась к украинским военнослужащим с просьбой не покидать город.

18:05. Завершены досудебные расследования против двух граждан России, подозреваемых в участии в террористических организациях и ведении агрессивной войны против Украины.



17:59. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить насилие в Донбассе, в частности, в Авдеевке.

17:50. На встрече трехсторонней контактной группы Украина призвала представителей ОРДО обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо - и электроснабжение в районе Авдеевки.

17:42. Из-за обострения ситуации в зоне проведения антитеррористической операции секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по поручению президента Украины прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где провел совещания с военным руководством и руководителями правоохранительных структур и руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГСЧС.

17.37. Последствия обстрелов боевиками Врубовки: фото, видео.

17:32. В Авдеевке контрразведка СБУ задержала местного жителя, подозреваемого в том, что он корректировал огонь боевиков.

17:17. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает обострение ситуации в Авдеевке поводом для возобновления диалога между Россией и США

17:05. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что будет обеспечено водоснабжение во всех многоэтажках Авдеевки до конца этого дня.

16:48. Третьи сутки страдающая от обстрелов боевиков гибридной армии РФ Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Фоторепортаж.

16:45. В Киеве начали сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки.

16:34. Управление казначейства в Авдеевке Донецкой области работает в штатном режиме.

16:29. Сегодня утром в боях под Авдеевкой погиб бывший преподаватель юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леонид Дергач.

15:59. Докладчики ПАСЕ по делам Украины Хорди Шукла (Испания) и Аксель Фишер (Германия) в связи с эскалацией в Авдеевке призвали пророссийских наемников немедленно прекратить обстреливать и штурмовать город.

15:50. Боевики обстреляли ремонтные бригады при проведении ими восстановительных работ в Авдеевке Донецкой области.

15:36. Из-за отсутствия топлива и денег на счетах, Луганское энергетическое объединение не может осуществить выезд ремонтных бригад к электросетям, поврежденным 1 февраля в результате обстрелов со стороны террористов.

15:00. Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский сообщил об объявлении режима тишины в Авдеевке.

14:57. В настоящее время из Авдеевки эвакуировали автобусами 77 детей в пансионат Святогорска Донецкой области.

14:40. По предварительной информации по состоянию на 14:00 1 февраля 2017 года среди украинских защитников есть потери: двое военнослужащих погибли и двое ранены.

14:34. Боевик, захваченный силами АТО в районе Авдеевской промзоны, дал первые показания в рамках следственных действий, которые проводит Служба безопасности Украины.

14:07. В среду в 11:00 на Майдане Независимости в Киеве прошла церемония прощания с семью воинами, которые погибли 29-30 января под Авдеевкой от осколочных ранений. Среди них, в частности, бойцы 72-й механизированной бригады капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крыжанский.

13:13. В Авдеевке в результате утреннего обстрела боевиками погибла 62-летняя женщина.

12:59. Морпехи на юге страны учатся деблокировать аэродром и работать против гибридных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований (фоторепортаж).

12:57. В Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы.

12:56. ГСЧС получила разрешение на разминирование территорий с линиями электропередач в Авдеевке.

12:41. Представители государства-агрессора России в СЦКК дали письменные гарантии прекращения обстрелов Авдеевки на время ремонта коммуникаций.

12:32. В Авдеевку за последние сутки доставили и раздали местным жителям 10 тонн гуманитарной помощи.

12:24. В результате боевых действий в Донбассе за минувшие сутки, 31 января 2017 года, погиб один украинский военнослужащий, 12 бойцов получили ранения.

12:20. Украинские военные передали жителям Авдеевки полевые кухни. В штабе АТО отметили, что военные наладили процесс поставки дров и готовы в любой момент развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость.

12:10. В Авдеевке необходимо разминировать около 30% снарядов, не разорвавшихся во время обстрела города боевиками гибридной армии РФ.

11:59. Санкции против России могут быть сняты только после выполнения минских соглашений. Об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц.

11:42. Российско-оккупационные войска третьи сутки обстреливают Авдеевку из реактивных систем залпового огня Град: последний эпизод применения РСЗО произошел сегодня утром.

11:39. В центре оккупированного Луганска сегодня утром произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме, который расположен на Красной площади.

11:38. В результате обстрела в Донецкой области обесточена Верхнекальмиусская станция. В связи с этим Донецк и Макеевка остались без воды.

11:30. В Марьинке в результате обстрела ранена местная жительница. Пострадавшая женщина с минно-взрывным ранением была госпитализирована в травматологическое отделение центральной горбольницы Курахово.

11:16. Потери оккупантов в боях у промзоны, по данным ГУР, исчисляются десятками. По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 тела боевиков, уничтоженных ответным огнем сил АТО.

11:05. Сегодня в 05:00 боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области. Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы.

10:44. Силы Национальной полиции в Авдеевке увеличены втрое.

10:18. В результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

10:17. С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Из-за невозможности ремонта под обстрелами в отопительной системе города температура воды несколько снизилась, но ночь город устоял.

09:55. Авдеевку Донецкой области, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать сегодня утром. Вечером с просьбой об эвакуации обратились около 200 человек, это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей

09:53. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в районах Авдеевки и Ясиноватой интенсивные боевые действия за последние дни: 2859 взрывов.

09:49. Сегодня, 1 февраля 2017 года, начинается председательство Украины в Совете безопасности ООН, которое продлится один месяц.

09:39. Что везут по железной дороге, нужна ли блокада оккупированных территорий и в каком виде - три мнения для ЛІГА.net.

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08:57. Около 30 пророссийских наемников сегодня утром совершили очередную попытку штурма ВСУ в Авдеевке. Противник остановлен.

08:53. Ночью милиция в Минске задержала журналиста канала Общественное ТВ Донбасса Виталия Сизова.

08:32. Запланированное на вчера, 31 января, заседание контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе не состоялось - политические переговорщики от государства-агрессора РФ и их марионетки из временно оккупированных районов Донбасса не явились.

08:28. В Авдеевке развернули 11 пунктов обогрева, из которых три стационарных и восемь мобильных.

07:57. Первое интервью главы контрразведки СБУ Виталия Найды: о специфике работы контрразведки, новой тактике Кремля, о ЧВК Вагнер и борьбе с агентами Кремля.

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07:49. Действия российских оккупационных войск могут привести к гуманитарному кризису в Авдеевке - городе, который полностью зависит от работы местного коксохимического завода. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады

07:25. За 31 января 2017 года в Донбассе зафиксировано 86 обстрелов со стороны российских оккупационных войск, вследствие чего один военнослужащий погиб, девять получили ранения и столько же травмированы.

05:54. Еще с прошлой недели, когда началась эскалация в Донбассе, украинская сторона пыталась делать шаги для урегулирования ситуации, но Россия их отвергла. Об этом рассказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко,

01:26. Совет безопасности ООН выразил глубокое беспокойство серьезным обострением ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после закрытого обсуждения ситуации в Донбассе. Члены Совбеза осудили использование запрещенного Минском вооружения, что привело к погибшим и раненым, в том числе среди гражданских.

00:30. Обстрелы Авдеевки - масштабное вторжение Российской Федерации. Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман

00:14. Соединенные Штаты обеспокоены всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевка-Ясиноватая. Об этом говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Марка Тонера.

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