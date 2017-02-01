Турчинов: Террор и запугивание - главные элементы политики России

Страна-агрессор РФ использует политику грубой диктатуры, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов

Террор, запугивание и борьба с неудобными людьми - одни из главных элементов политики Российской Федерации. Об этом у себя в Facebook cообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, политика оккупационного государства заключается в преследовании любого проявления несогласия.

"Политика грубой диктатуры. Почти неделю назад в Крыму был задержан правозащитник Эмиль Курбединов. Его задержали, когда он ехал к своему подзащитному", - отметил Турчинов.

По ее словам, задержание адвоката означает, что его подзащитных специально хотят лишить защиты. "Ведь Эмиль Курбединов - защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, фигурантов других сфальсифицированных дел, в частности против участников "беспорядков 26 февраля 2014 года", - сказал Турчинов.

Он считает, что российские власти и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции РФ: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности.

"Страх российской власти перед такими личностями как Эмиль Курбединов, Ильми Умеров, Николай Семена, которые имеют свою позицию и способны ее отстаивать, - безграничен. Поэтому Кремль и предпочитает удерживать их за решеткой. Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни газовые деньги, ни террор, ни запугивания", - подчеркнул Турчинов.

26 января 2017 года сообщалось о том, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

В тот же день оккупанты приговорили Курбединова к 10 суткам административного ареста.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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