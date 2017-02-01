Строить мост в оккупированный Крым отправят студентов МГУ

В путинской России не отказались от идеи соединить Керченским мостом похищенный украинский Крым и территорию РФ: на стройку откомандируют студентов

В России придумали, как сэкономить на строительстве Керченского моста, который, как полагают в Москве, соединит РФ и временно оккупированный ею Крымский полуостров: на работы отправят студентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Формально студенты Московского государственного университета им. Ломоносова летом будут проходить практику "на объектах возведения Крымского моста".

"Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - говорится в сообщении.

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Сколько студентов МГУ отправят на Таманский полуостров, ведомство государства-оккупанта не уточняет.

В России считают, что на строительство моста уйдет по меньшей мере 228 млрд рублей (около $3,8 млрд).

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Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Против РФ были введены экономические санкции. Украина подала иск против РФ за кражу морских ресурсов и загрязнение экосистем Черного/Азовского морей.

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