Климкин совершил неофициальный визит в Израиль

Визит главы МИД Украины стал очередным шагом на пути улучшения украино-израильских отношений после скандального голосования в Совбезе ООН в декабре

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил с неофициальным визитом Израиль. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе МИД.



"Министр Павел Климкин посетил с неофициальным визитом Государство Израиль, где провел встречи с высокопоставленными израильскими чиновниками", - сообщили в ведомстве.



В то же время в министерстве не уточнили, когда именно состоялся визит.



Информацию о поездке Климкина в Израиль сегодня на брифинге подтвердил и замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.



"Действительно, Павел Климкин совершил визит в Израиль. Это связано с тем, что мы сейчас пытаемся укрепить наши партнерские отношения с этой важной страной", - цитирует Елисеева корреспондент ЛІГА.net.

Замглавы АП напомнил, что два дня назад президент Украины Петр Порошенко общался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



"Как раз в рамках этих мероприятий, которые осуществляются при координации президента Украины, мы обсуждаем вопросы укрепления политической составляющей и, конечно, экономического сотрудничества в других сферах", - отметил Елисеев.



По его словам, эти контакты - визит главы МИД и разговор президента - приносят свои плоды и "в ближайшее время произойдет долгожданный визит премьер-министра Украины в Израиль". Сроки визита в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам.



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Ранее о необъявленном визите Климкина в Израиль писали местные СМИ.



Издание LB.ua со ссылкой на источники в посольстве Украины в Тель-Авиве сообщает, что министр посетил ближневосточное государство 1-2 февраля 2017 года. По данным СМИ, Климкин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Авигдором Либерманом, а также министром охраны окружающей среды Зеэвом Элькиным, который также является сопредседателем совместной украино-израильской межправительственной комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.



1 февраля 2017 года президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Нетаньяху, который символизировал потепление в украино-израильских отношениях после скандального голосования в Совете безопасности ООН в декабре.



23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, призывающую прекратить строительство Израилем поселений на территории Палестины. 14 членов Совета, в том числе Украина, проголосовали "за", США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.



После голосования Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции. Также он приказал отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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