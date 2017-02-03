Порошенко уволил поспорившего с ним одесского чиновника

Согласно распоряжению президента, уволен глава Ширяевской районной администрации Тарас Бойко

Президент Петр Порошенко уволил главу Ширяевской районной администрации в Одесской области Тараса Бойко, который пытался задать президенту вопрос во время его визита в Одессу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

"Уволить Бойко Тараса Орестовича с должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме Бойко, Порошенко уволил также председателей Захаровской, Измаильской, Лиманской и Окнянской райадминистраций.

12 января во время представления нового руководителя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова Порошенко вступил в словесную перепалку с Бойко.

"Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность, садитесь", - сказал Порошенко.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.