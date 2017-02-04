Луценко сообщил подробности следствия по "схемам Курченко"

Генпрокурор сообщил, что задержаны местные таможенники и автор "схемы Курченко"

В Днепре Служба безопасности Украины задержала Сергея Костюка, который подозревается в разработке механизма контрабанды нефтепродуктов, который действовал в течение 2012-2014 годов по "схеме Курченко". Приговор Сергею Курченко "становится все ближе". Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 млрд грн с госбюджета. Благодарим суд за адекватные делу заставы в 9 млн грн", - написал он.

Генпрокурор также сообщил, что конфискация в государственную собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода также внесена в ближайшие планы.

3 февраля сообщалось, что в Одесской области раскрыта преступная схема, по которой в 2012-2014 годах злоумышленники нанесли бюджету страны ущерб более чем на миллиард гривень.

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