Суд арестовал подозреваемого во взятке чиновника НБУ
Печерский районный суд Киева арестовал директора одного из департаментов Нацбанка, которого задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Суд установил залог в размере 800 тысяч гривень.
Еще троих, которых задержали как посредников, отправили под домашний арест.
2 февраля главу департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников задержали при получении $25 тыс. взятки
Подозреваемый чиновник НБУ требовал от директора одного из ООО $35 тыс. за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.
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