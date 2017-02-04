Суд арестовал подозреваемого во взятке чиновника НБУ

Директора департамента платежных систем НБУ подозревают в требовании взятки за регистрацию внутригосударственной платежной системы

Печерский районный суд Киева арестовал директора одного из департаментов Нацбанка, которого задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Суд установил залог в размере 800 тысяч гривень.



Еще троих, которых задержали как посредников, отправили под домашний арест.



2 февраля главу департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников задержали при получении $25 тыс. взятки



Подозреваемый чиновник НБУ требовал от директора одного из ООО $35 тыс. за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.