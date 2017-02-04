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Суд арестовал подозреваемого во взятке чиновника НБУ

04.02.2017 12:46
Директора департамента платежных систем НБУ подозревают в требовании взятки за регистрацию внутригосударственной платежной системы
Суд арестовал подозреваемого во взятке чиновника НБУ

Печерский районный суд Киева арестовал директора одного из департаментов Нацбанка, которого задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд установил залог в размере 800 тысяч гривень.

Еще троих, которых задержали как посредников, отправили под домашний арест. 

2 февраля главу департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников задержали при получении $25 тыс. взятки

Подозреваемый чиновник НБУ требовал от директора одного из ООО $35 тыс. за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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