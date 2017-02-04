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Сотрудников киберполиции задержали на взятке - НПУ

04.02.2017 14:50
Двух майоров задержали с вещественными доказательствами, их подозревают в требовании тысячи долларов
Сотрудников киберполиции задержали на взятке - НПУ
Фото: НПУ

Двух сотрудников Житомирской киберполиции разоблачили во взяточничестве, сообщает пресс-служба управления Нацполиции.

Служба внутренней безопасности получила от мужчины жалобу, что от него требуют $1000 взятки.

Как было установлено, сотрудники Полесского управления киберполиции хотели взятку взамен на возвращение подозреваемому в интернет-мошенничестве имущества и закрытие уголовное дела. 

Два майора задержаны с вещественными доказательствами - при получении денег.

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По факту требования неправомерной выгоды прокуратура открыла уголовное дело.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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