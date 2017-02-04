Сотрудников киберполиции задержали на взятке - НПУ
04.02.2017 14:50
Двух майоров задержали с вещественными доказательствами, их подозревают в требовании тысячи долларов
Фото: НПУ
Двух сотрудников Житомирской киберполиции разоблачили во взяточничестве, сообщает пресс-служба управления Нацполиции.
Служба внутренней безопасности получила от мужчины жалобу, что от него требуют $1000 взятки.
Как было установлено, сотрудники Полесского управления киберполиции хотели взятку взамен на возвращение подозреваемому в интернет-мошенничестве имущества и закрытие уголовное дела.
Два майора задержаны с вещественными доказательствами - при получении денег.
По факту требования неправомерной выгоды прокуратура открыла уголовное дело.
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