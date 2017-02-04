Сотрудников киберполиции задержали на взятке - НПУ

Двух майоров задержали с вещественными доказательствами, их подозревают в требовании тысячи долларов

Двух сотрудников Житомирской киберполиции разоблачили во взяточничестве, сообщает пресс-служба управления Нацполиции.



Служба внутренней безопасности получила от мужчины жалобу, что от него требуют $1000 взятки.



Как было установлено, сотрудники Полесского управления киберполиции хотели взятку взамен на возвращение подозреваемому в интернет-мошенничестве имущества и закрытие уголовное дела.

Два майора задержаны с вещественными доказательствами - при получении денег.

По факту требования неправомерной выгоды прокуратура открыла уголовное дело.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.