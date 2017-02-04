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ГПУ: Россия отказалась выдать Украине экс-беркутовцев

04.02.2017 18:44
12 бывших сотрудников Беркута, обвиняемых в убийствах на Майдане, получили гражданство России
ГПУ: Россия отказалась выдать Украине экс-беркутовцев
Сергей Горбатюк

Россия отказала Украине в экстрадиции бывших сотрудников Беркута, которые подозреваются в убийствах 20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом в эфире 112.Украина заявил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он отметил, что ГПУ направила в Россию запросы об экстрадиции 21-го беркутовца.

"Но на сегодняшний день пришли ответы, что 12 человек получили гражданство Российской Федерации. Двое из них получили право на временное проживание", - сказал Горбатюк.

При этом он отметил, что командир роты Садовник, который в октябре 2014 года сбежал из-под домашнего ареста в Украине, получил российское гражданство в начале декабря 2014 года.

Сторона обвинения на суде по делу о расстреле 48 участников Майдана предоставила доказательства, подтверждающие факт совершения убийства одного из участников сотрудниками спецроты Беркута.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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