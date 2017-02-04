Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в убийствах экс-беркутовца

Печерский суд сменил меру пресечения для обвиняемого в убийствах на Майдане экс-беркутовца Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест

Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому беркутовцу Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщил Hromadske начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк





Гончаренко подозревается в совершении преступлений против протестующих на Майдане, а также был одним из организаторов нападения на журналистов Hromadske 29 января 2015 года.





Горбатюк выразил недоумение решением суда. "Суд у нас имеет привычку объявлять резолютивную часть, а потом сидеть и думать, почему его освободили. А почему предыдущих двух освободили? Они считают, что он не должен быть под стражей, достаточно домашнего ареста. И все", - сказал Горбатюк.





Он также отметил, что риск побега, три убийства, которые инкриминируют Гончаренко, а также нападения на журналистов для суда не является убедительным доказательством для ареста. "Генпрокуратура будет оспаривать это решение. Других вариантов нет", - добавил Горбатюк.





Он отметил, что обжаловать решение Печерского суда Генпрокуратура планирует на следующей неделе.





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